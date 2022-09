Skupina Cineworld požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi

Londýn 7. septembra (TASR) - Skupina Cineworld požiadala v USA o bankrotovú ochranu. Britská skupina je druhým najväčším prevádzkovateľom siete kín na svete.



Cineworld, ktorá prevádzkuje v USA stovky kín, uviedla, že požiadala o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote na konkurznom súde v Texase. Ochrana pred veriteľmi by umožnila skupine pokračovať v prevádzke, zatiaľ čo by pracovala na reštrukturalizácii a pláne na zníženie zadlženosti.



Skupina uviedla, že by sa chcela dostať spod bankrotovej ochrany v 1. kvartáli budúceho roka a že si zabezpečila financovanie vo výške 1,94 miliardy USD (1,96 miliardy eur) od existujúcich veriteľov na toto obdobie.



Priblížila, že sa bude snažiť o realizáciu transakcie, ktorá výrazne zníži jej dlh, posilní jej bilanciu a finančnú flexibilitu. Firma tiež varovala existujúcich akcionárov, že v rámci bankrotového procesu bude ich podiel výrazne zriedený.



(1 EUR = 0,9885 USD)