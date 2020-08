Skupina ČSOB vykázala v prvom polroku stratu dva milióny eur

Bratislava 28. augusta (TASR) - Vplyvom dvojnásobného bankového odvodu a tvorby opravných položiek v súvislosti so svetovou pandémiou nového koronavírusu vykázala ČSOB Banka za prvý polrok tohto roka čistý zisk na úrovni 8,6 milióna eur. Celá ČSOB skupina, vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, dosiahla za prvý polrok však miernu stratu vo výške dvoch miliónov eur, zatiaľ čo vlani v rovnakom období bol čistý zisk na úrovni 29,6 milióna eur.



Všetky entity v rámci ČSOB skupiny, ako aj ČSOB Poisťovňa, ukončili prvý polrok 2020 s čistým ziskom. Pod vykázanú stratu skupiny sa podpísali konsolidačné úpravy, a to najmä eliminácia výnosu z prijatých dividend. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár skonštatoval, že súčasná situácia a najmä prvé týždne od vypuknutia pandémie, nemajú vo finančnom sektore obdoby. "Tak z pohľadu zmeny systému práce, preventívnych opatrení smerom k zamestnancom aj klientom, okamžitého prechodu do online priestoru všade, kde to bolo možné, ako aj rýchlej implementácie opatrení v súvislosti s Lex korona a odkladom splátok. Fungovanie bánk sa nedalo vypnúť, pretože tok peňazí v ekonomike a platobný systém sa nemôže zastaviť. Ako zodpovedná inštitúcia však musíme počítať vždy s predpokladaným makroekonomickým vývojom, a to sa prejavilo aj na hospodárskych výsledkoch v prvom polroku," zhodnotil Kollár.



Medziročný vývoj zisku bol totiž ovplyvnený najmä výrazne vyššou tvorbou opravných položiek. "Tie sme v súlade s medzinárodnými štandardmi tvorili tak za banku, ako aj leasingovú spoločnosť, čo ovplyvnilo výsledky celej skupiny. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že opravné položky neznamenajú a ani nesignalizujú v súčasnosti zhoršenú kvalitu portfólia. Tá zostáva stále nezmenená a na dobrej úrovni. Vyššia tvorba opravných položiek však potvrdzuje našu pripravenosť aj na prípadné významné zhoršenie ekonomickej situácie," doplnil Kollár. Druhým významným faktorom negatívne ovplyvňujúcim ziskovosť bolo medziročné zdvojnásobenie nákladov na bankový odvod. "Nárast nákladov spojených s výrazne vyššími nákladmi na bankový odvod ČSOB kompenzovala šetrením na nákladovej strane vo všetkých oblastiach," dodal Kollár.



Objem úverov poskytnutých klientom medziročne vzrástol o 4,9 % na 7,7 miliardy eur, vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli o 3,9 % na 6,5 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy banky za prvý polrok 2020 medziročne klesli o 4,2 % na 97,9 milióna eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v medziročnom porovnaní držali na stabilnej úrovni a dosiahli výšku 35,3 milióna eur.