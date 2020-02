Skupina Digital V4 požaduje viac prostriedkov na digitalizáciu

Bratislava 25. februára (TASR) - Skupina Digital V4 je presvedčená, že digitálna transformácia je kľúčom k rozvoju Európy a oceňuje, že v návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 sú zahrnuté výdavky súvisiace s digitalizáciou. Ako píše v stanovisku, ktoré poskytla TASR, je zároveň sklamaná z navrhovaného podielu verejných zdrojov vyčlenených na tento účel. V porovnaní s rozpočtovými položkami určenými na iné ciele navrhované tri percentá na digitálnu transformáciu nepostačujú.



"Apelujeme preto na vedúcich predstaviteľov našich krajín, Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska, aby podporili našu pozíciu a počas rokovaní o rozpočte EÚ prijali opatrenia, ktoré zvýšia podiel finančných prostriedkov na digitalizáciu až na 10 %," žiada skupina.



Množstvo zdrojov, ktoré budú investované do digitalizácie, je podľa Digital V4 dôležité hlavne pre oblasti strednej a východnej Európy, ktoré ešte stále dobiehajú krajiny západnej Európy. Bude mať zásadný vplyv na rast inovácií v krajinách V4, digitalizáciu ekonomík v porovnaní s krajinami "starej EÚ", ako aj na hospodárstvo celej Únie.



Podľa stanoviska treba mať na pamäti, že výskumno–vývojové centrá sú v súčasnosti prednostne otvárané v strednej a východnej Európe, vďaka čomu sa vytvárajú inovatívne riešenia a pracovné príležitosti. V celej Európe je potrebných približne 900.000 odborníkov v odvetví informačno–komunikačných technológií.



Spojené štáty len do umelej inteligencie investujú štyrikrát viac zdrojov ako EÚ, zatiaľ čo Čína do tejto technológie investuje dvakrát toľko. To je podľa IT odborníkov dôvod, prečo si Európa ďalšie zaostávanie nemôže dovoliť.



"V skupine Digital V4 veríme, že výdavky vyčlenené na program 'Digitálna Európa', ktorý sa má začať v roku 2021, by sa mali zvýšiť na 25 miliárd eur a digitalizácia by mala byť súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa," tvrdí stanovisko.



Skupina Digital V4 je spoločnou iniciatívou profesijných organizácií z odvetvia digitálnych technológií v Poľsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. Jej cieľom je spolupracovať na podpore rozvoja inovatívnosti a digitalizácie v strednej a východnej Európe.