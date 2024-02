Domáci potravinári získali 1,4 milióna eur na propagáciu na trhu EÚ

Bratislava 1. februára (TASR) - Skupina slovenských potravinárov združených v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) získala finančnú podporu od Európskej agentúry na propagáciu na trhu EÚ. Projekt Udržateľné európske jedlo a víno v celkovej hodnote 1,4 milióna eur získal podporu do výšky 80 % oprávnených výdavkov projektu. Jeho hlavnou témou je propagácia potravín spĺňajúcich požiadavku udržateľnosti, podpora konkurencieschopnosti a spotreby potravinárskych výrobkov EÚ. Na štvrtkovej tlačovej besede PKS o tom informoval prezident komory Daniel Poturnay.



Projekt je rozdelený do troch rokov a zameriava sa na propagáciu udržateľných potravín na trhoch Českej republiky, Poľska, Nemecka a Francúzska. Aktivity projektu zahŕňajú účasť na medzinárodných výstavách, stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi a koncovými zákazníkmi spojené propagačnými aktivitami v televízii, na sociálnych sieťach a v printových médiách.



"Požiadavka na udržateľnosť výrobkov sa neobmedzuje len na ohľaduplný prístup k životnému prostrediu. Rovnako dôležitá je pre nás aj ekonomická a sociálna udržateľnosť. Tieto výrobky predstavujú tradičné výrobné postupy so zastúpením ručnej výroby, rozvíjajú zamestnanosť na lokálnej úrovni a prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov," uviedol Poturnay.



Dôležitou témou projektu podľa neho je aj zvyšovanie povedomia a uznávanie systémov kvality Európskej únie, akými sú chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie a tzv. zaručená tradičná špecialita. "Poskytujú záruku, že produkty pochádzajú z udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a že sú vyrábané s ohľadom na životné prostredie a sociálnu sféru," dodal.



Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha na tlačovej konferencii ocenil, že sa slovenskí potravinárski producenti do projektu zapojili.



"Európska únia poskytuje slovenským potravinárom široké možnosti podpory pre rozvoj ich podnikania a propagáciu ich výrobkov, ktoré sa neobmedzujú iba na podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Prvok udržateľnosti je dôležitý naprieč politikami EÚ a tento projekt môže byť príkladom a posmelením aj pre ďalších slovenských výrobcov, ktorí dostupné zdroje zatiaľ nevyužívajú v dostatočnom rozsahu," doplnil.



Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk na besede konštatoval, že projekty podporené Európskou výskumnou výkonnou agentúrou sú dobrým spôsobom, ako získať finančnú podporu na svoju činnosť z iných zdrojov než prostredníctvom národných podpôr. "Ministerstvo bude preto pokračovať v propagácii tohto nástroja medzi slovenskými potravinármi", dodal Vnuk.