Skupina Doppler a BP ukončia spoluprácu pri prevádzke čerpacích staníc

Viedeň/Wels 17. júla (TASR) - Rakúska skupina Doppler v priebehu júla ukončí partnerstvo s ropnou spoločnosťou BP a všetky čerpacie stanice Doppler-BP sa najneskôr do jari 2022 premenujú na Turmöl. Podľa agentúry APA sa už v roku 2019 začalo s postupnou modernizáciou 42 čerpacích staníc Doppler-BP.



Doppler v súčasnosti prevádzkuje ešte 28 staníc pod značkou BP. Do jari budúceho roka chce Doppler ako najväčší rakúsky nezávislý a súkromný prevádzkovateľ čerpacích staníc aj tieto zostávajúce zaradiť do svojej siete Turmöl. Jeho sieť v súčasnosti ponúka 17 rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily a v budúcnosti mieni naďalej investovať do tejto oblasti. Ešte v tomto roku chce Doppler vybudovať vlastné elektrické nabíjacie stanice Turmstorm v hornorakúskom Welse a štajerskom Neumarkte.