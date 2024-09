Skupina DSV prevezme spoločnosť Schenker za 14,3 miliardy eur

Berlín 13. septembra (TASR) - Dánska dopravná spoločnosť DSV prevezme od nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn jej logistickú divíziu DB Schenker za 14,3 miliardy eur. Dohodu v piatok potvrdili obe zúčastnené strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v priebehu budúceho roka, ak ju schváli dozorná rada Deutsche Bahn a nemecká vláda. Súčasťou dohody je garancia pracovných miest do roku 2027. Transakcia zníži dlh a výrazne prispeje k finančnej udržateľnosti skupiny, uviedol generálny riaditeľ Deutsche Bahn Richard Lutz.



Spoločnosť DB Schenker so sídlom v Essene má približne 72.700 zamestnancov vo viac ako 130 krajinách a patrí medzi najväčších poskytovateľov logistických služieb na svete.



Generálny riaditeľ DSV Jens H. Lund uviedol, že nový vlastník plánuje v nasledujúcich troch až piatich rokoch investovať v Nemecku približne jednu miliardu eur, vďaka čomu by mali v krajine vzniknúť aj nové pracovné miesta. Podľa DSV budú mať obe firmy spoločný obrat vo výške približne 39 miliárd eur ročne a zamestnajú zhruba 147.000 ľudí vo viac ako 90 krajinách.