Skupina EIB vyčlenila pre SR vlani 293 mil. eur na podporu investícií

Bratislava 5. februára (TASR) - Skupina Európskej investičnej banky (EIB), ktorá pozostáva zo samotnej banky a jej dcérskeho Európskeho investičného fondu (EIF), podporila v minulom roku hospodárstvo Slovenska sumou 293 miliónov eur. EIB podpísala nové pôžičky vo výške 254 miliónov eur a EIF vyčlenil okolo 39 miliónov eur na štyri záručné operácie. Spolu tak v SR podporili približne 700 podnikov a 23.000 pracovných miest. Informovala o tom v pondelok EIB.



V roku 2023 sa banka na Slovensku angažovala v oblasti financovania energetiky, rozvoja miest, služieb, podpory pre malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou kapitalizáciou. "Približne 85 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na tieto sektory bolo určených pre menej rozvinuté regióny, čo zdôrazňuje záväzok banky EÚ k hospodárskej a sociálnej súdržnosti," podčiarkla EIB.



Na tri regionálne transakcie v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré zrealizovali súkromné spoločnosti a ktoré zahŕňali inštalácie solárnych panelov na strechách skladov, bolo Slovensku pridelených približne 44,5 milióna eur. Mestu Banská Bystrica poskytla EIB rámcovú pôžičku vo výške 19,5 milióna eur na podporu dosahovania pokroku v udržateľnom rozvoji mesta, ktorá dopĺňa fondy EÚ.



EIB tiež vlani poskytla úverové linky trom bankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku. Tieto inštitúcie požičiavajú finančné prostriedky banky ďalej MSP a obciam za výhodnejších podmienok na podporu miestnej infraštruktúry, opatrení v oblasti klímy, energetiky, rozvoja a inovácií. Išlo o Slovenskú sporiteľňu (100 miliónov eur), Všeobecnú úverovú banku (50 miliónov eur) a SG Equipment Finance Czech Republic, lízingovú dcérsku spoločnosť Société Générale (celkovo 200 miliónov eur, z toho 40 miliónov eur pre slovenské podniky).



Operáciami EIB sa tak na Slovensku v minulom roku pomohlo spolu 480 malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, čím sa podporilo takmer 17.000 pracovných miest, vyčíslila banka.



Európsky investičný fond, ktorý patrí do skupiny EIB, poskytuje riešenia v oblasti rizikového financovania finančným sprostredkovateľom na podporu MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou a na presadzovanie inovácií v Európe. V roku 2023 vyčlenil EIF na podporu slovenských podnikov sumu 39 miliónov eur, čím sa má zmobilizovať celkový kapitál okolo 404 miliónov eur. Vlani malo z operácií fondu na Slovensku úžitok 226 podnikov, pričom sa nimi podporilo približne 6300 pracovných miest.



"Naše odhodlanie presadzovať udržateľný rozvoj miest, podporovať obnoviteľné zdroje energie a poskytovať financovanie malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou významne prispieva k urýchleniu prechodu Slovenska k ekologickejšej a prosperujúcejšej budúcnosti. Zaviazali sme sa nielen k financovaniu, ale aj k poradenskej a technickej podpore, aby sme zabezpečili, že reakcia na potreby a výzvy bude spravodlivá a udržateľná," zhodnotil viceprezident EIB Kyriacos Kakouris.