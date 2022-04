Skupina EPH vlani medziročne zvýšila tržby aj prevádzkový zisk

Bratislava 14. apríla (TASR) - Energetický a priemyselný holding (EPH) Daniela Křetínského vlani viac ako dvojnásobne zvýšil konsolidované tržby na 18,9 miliardy eur a prevádzkový zisk pred zarátaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) vzrástol skupine o päť percent na 2,3 miliardy eur. O hospodárskych výsledkoch holdingu vo štvrtok informoval vedúci komunikácie Daniel Častvaj. EPH má na Slovensku majetkové podiely v spoločnostiach eustream, SPP Distribúcia, SSE, Nafta a v Slovenských elektrárňach.



Na rekordných hospodárskych výsledkoch EPH sa podieľala najmä spoločnosť EP Power Europe (EPPE). Tá zaznamenala 85 % nárast EBITDA na jednu miliardu eur a vykompenzovala tak mierny pokles prevádzkového zisku spoločnosti EP Infrastructure na 1,3 miliardy eur z 1,6 miliardy eur v roku 2020.



Obchodný model kombinácie výroby elektriny a prenosu, distribúcie a uskladňovania plynu a distribúcie tepla a elektriny je podľa majoritného akcionára a generálneho riaditeľa EPH Daniela Křetínského veľmi odolný. "Nižšie toky plynu do EÚ, ktoré negatívne ovplyvnili výkonnosť EP Infrastructure, viedli k zvýšeniu ceny plynu na európskom trhu, čo bolo hlavným motorom rasu výkonnosti EPPE. Trend silného rastu výkonnosti EPPE pokračuje aj v roku 2022," uviedol Křetínský.



Skupine EPH sa za sedem rokov podarilo znížiť priemerné množstvo vypusteného oxidu uhličitého (CO2) na gigawatt vyrobenej energie o 40 %. Vlani holding investoval do plynových elektrární v Taliansku a Severnom Írsku, do zvýšenia podielu biomasy na palivovom mixe v Plzenskej teplárenskej aj do realizácie projektov obnoviteľných zdrojov v Nemecku. "V roku 2021 pochádzalo už 78 % energie vyrobenej v našich konsolidovaných prevádzkach z bezuhlíkových alebo nízkouhlíkových zdrojov," spresnil Křetínský. Do nových nízkoemisných zdrojov chce skupina investovať 1,4 miliardy eur.