Čínska skupina Evergrande sa opäť vyhla platobnej neschopnosti

Singapur/Hongkong 11. novembra (TASR) - Čínsky developer China Evergrande Group sa v poslednej minúte tretíkrát za uplynulý mesiac vyhol platobnej neschopnosti, ktorá by mohla destabilizovať celý sektor a mať negatívny vplyv aj na celú ekonomiku.



Skupina Evergrande je najzadlženejším developerom na svete a zatiaľ sa jej darí vyrovnávať splátky tesne pred vypršaním posledných termínov. Jej celkové záväzky predstavujú vyše 300 miliárd USD (259,56 miliardy eur), z toho 19 miliárd USD na medzinárodných dlhopisových trhoch.



Čínske médiá informovali, že niekoľkí majitelia dlhopisov dostali splátky úrokov z troch dlhopisových tranží v celkovej hodnote 148 miliónov USD, ktoré boli pôvodne splatné v októbri. Uhradené boli na konci 30-dňového tolerančného obdobia, ktoré vypršalo v stredu (10. 11.), podobne ako predtým v prípade dvoch separátnych splátok kupónov, ktoré mali byť uhradené koncom septembra a ktorých tolerančné obdobie sa skončilo v októbri.



Ak by skupina Evergrande neuhradila splátky, dostala by sa formálne do platobnej neschopnosti, čo by prehĺbilo dlhové problémy, ktoré ohrozujú druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, a vyľakalo globálne trhy.



(1 EUR = 1,1558 USD)