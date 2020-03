Skupina Fiat Chrysler zastavuje výrobu na dva týždne

Miláno 16. marca (TASR) - Automobilová skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA) v pondelok vyhlásila, že vo väčšine svojich závodov v Európe zastaví výrobu do 27. marca v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom.



Koncern FCA uviedol, že výroba v talianskych závodoch značiek Fiat a Maserati: v Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco a Modena sa na dva týždne zastaví. Zatvoria sa aj srbské továrne v Kragujevaci a v poľskom meste Tychy.



„Dočasné pozastavenie (výroby) umožní skupine efektívne reagovať na prerušenie dopytu na trhu zabezpečením optimalizácie ponuky,“ uviedla skupina FCA vo svojom vyhlásení. Dodala, že okamžite obnoví svoje aktivity, len čo to podmienky na trhu umožnia.



„Skupina spolupracuje so svojou dodávateľskou základňou a obchodnými partnermi, aby bola pripravená umožniť našim výrobným prevádzkam dodať predtým naplánovanú úroveň produkcie aj napriek pozastaveniu, keď sa vráti na trh dopyt,“ uviedla FCA.



Krok FCA nasleduje po podobnom rozhodnutí výrobcu luxusných áut Ferrari, ktorý v sobotu (14. 3.) oznámil, že v reakcii na pandémiu uzavrel svoje dva závody do 27. marca, pričom to odôvodnil nedostatkom komponentov.



Taliansko je v rámci Európy najviac zasiahnuté novým koronavírusom, a ako prvé pristúpilo k uzatvoreniu celej krajiny. Neskôr ho nasledovalo Španielsko a v menšej miere Francúzsko, pretože pandémia sa šíri kontinentom.



Taliansko uzavrelo školy, obchody, reštaurácie a zakázalo všetky cesty, ktoré nie sú potrebné, a zároveň umožnilo firmám pokračovať v činnosti, ak dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia. Rastúci počet firiem sa však rozhodol pozastaviť výrobu.



Popredný výrobca bŕzd Brembo, ktorého klientom je aj Ferrari, v piatok (13. 3.) oznámil, že tento týždeň dočasne zatvorí svoje štyri talianske závody.