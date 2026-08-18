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Skupina Frasers Group zvýšila svoj podiel v Hugo Boss na 47,89 %
Koncom júla Európska komisia (EK) oznámila, že plánovaná akvizície nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Britská skupina Frasers Group v utorok oznámila, že svoj podiel v spoločnosti Hugo Boss zvýšila na 47,89 %. Skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna. Koncom júla Európska komisia (EK) oznámila, že plánovaná akvizície nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej v tom čase vlastnil podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodrážala hodnotu a potenciál spoločnosti.
Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.
Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej v tom čase vlastnil podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodrážala hodnotu a potenciál spoločnosti.
Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.