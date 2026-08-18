Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. august 2026Meniny má Elena a Helena
< sekcia Ekonomika

Skupina Frasers Group zvýšila svoj podiel v Hugo Boss na 47,89 %

.
Hongkonský herec Chow Yun-Fat počas módnej šou značky Hugo Boss v Pekingu. Foto: TASR/AP

Koncom júla Európska komisia (EK) oznámila, že plánovaná akvizície nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže.

Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Britská skupina Frasers Group v utorok oznámila, že svoj podiel v spoločnosti Hugo Boss zvýšila na 47,89 %. Skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna. Koncom júla Európska komisia (EK) oznámila, že plánovaná akvizície nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej v tom čase vlastnil podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodrážala hodnotu a potenciál spoločnosti.

Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.

Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí