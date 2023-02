Skupina G20 bude tento týždeň diskutovať o pomoci zadlženým krajinám

Berlín 20. februára (TASR) - Hlavnými témami diskusií skupiny G20, ktoré sa budú tento týždeň konať v Indii, budú vyhliadky svetovej ekonomiky a situácia vysoko zadlžených krajín, uviedol nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým Čína," uviedol Lindner v rozhovore pre Reuters. Čína je zďaleka najväčším veriteľom mnohých vysoko zadlžených krajín v Afrike a Ázii a ostatní členovia G20 od nej opakovane požadovali ústupky.



Stretnutie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 sa bude konať od stredy (22. 2.) do soboty (25. 2.). Hlavnou témou budú rastúce dlhové problémy rozvojových krajín, ktoré spôsobili pandémia a vojna na Ukrajine.



Vysoko zadlžené rozvojové krajiny si musia zachovať prístup na medzinárodné finančné trhy, aby mohli naďalej dovážať energie a potraviny, uviedol Lindner.



India vypracovala návrh pre krajiny G20, aby pomohli zadlženým krajinám tým, že požiadajú veľkých veriteľov vrátane Číny o výrazné úľavy, ako je napríklad odklad splatnosti úverov.



India podporuje snahu Medzinárodného menového fondu (MMF), Svetovej banky (SB) a Spojených štátov, aby sa takzvaný spoločný rámec (Common Framework, CF) - iniciatíva skupiny G20 spustená v roku 2020 s cieľom pomôcť chudobným krajinám odložiť splácanie dlhov - rozšíril aj na krajiny so strednými príjmami.



Rámec by sa však podľa Lindnera mal ešte pred rozšírením na krajiny so strednými príjmami otestovať na chudobnejších krajinách. "Nemôžeme urobiť tretí krok bez toho, aby sme urobili druhý," povedal. Dodal však, že spoločný rámec má veľký potenciál, a preto je teraz potrebné, aby si všetky zainteresované strany sadli k rokovaciemu stolu a spoločne rozhodli, ktorý nástroj sa vyberie. Žiadna krajina sa podľa neho nemôže vyhnúť zodpovednosti, uviedol bez toho, aby výslovne spomenul Čínu.