Skupina G7 je blízko dohody o zdaňovaní veľkých svetových spoločností

Londýn 24. mája (TASR) - Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 je blízko k dosiahnutiu dohody o zdaňovaní veľkých nadnárodných spoločností. Vydláždia tak cestu ku globálnej dohode neskôr v priebehu tohto roka. Uviedli to renomované hospodárske noviny Financial Times (FT).



Po tom, ako USA súhlasili, že akceptujú minimálnu sadzbu dane pre nadnárodné spoločnosti vo výške najmenej 15 %, Francúzsko, Nemecko a Taliansko uviedli, že nový návrh je dobrým základom pre uzavretie medzinárodnej dohody do júla.



Dohoda G7 by tak mohla byť dosiahnutá už v piatok (28.5.) po pokroku na rokovaniach najvyšších predstaviteľov G7 v uplynulých dňoch, napísali FT.



„Svet je bližšie ako kedykoľvek predtým ku globálnej minimálnej dani,“ vyhlásil 22. mája americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



„Je úžasné vypočuť si, že náš návrh bol prijatý pozitívne," napísal na sociálnej sieti Twitter a dodal, že to vyzerá, že sa blíži koniec pretekov o najnižšiu daň, ktorá by lákala veľké spoločnosti.



Takmer 140 krajín si dalo za cieľ dosiahnuť toto leto rozsiahlu dohodu o prepracovaní pravidiel zdaňovania nadnárodných skupín a veľkých technologických spoločností, ako sú Alphabet či Facebook.