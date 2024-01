Skupina Generali oznámila plán na odkup akcií v hodnote 500 mili. eur

Foto: Generali

Bratislava 30. januára (OTS) - Skupina Generali potvrdila, že úspešne napĺňa svoj strategický plána je na dobrej ceste k dosiahnutiu všetkých kľúčových finančných cieľov.Generálny riaditeľ skupiny Philippe Donnet v tejto súvislosti uviedol:sa stalo hlavným prispievateľom k ziskovosti skupiny a v roku 2022 predstavovaloGenerali očakáva ďalší rast v tejto oblasti vďaka významnémua okrem iného aj vďaka silnej distribučnej sieti.Generali oznámila akvizíciu spoločnosti Liberty Seguros v júni 2023. Táto transakcia významnea dopĺňa existujúce operácie Generali na Pyrenejskom polostrove z hľadiska ponuky produktov a distribučnej stratégie. Akvizíciou získava Generali prítomnosť aj na ziskovom trhu majetkového poistenia v Írsku. Očakáva sa, že po repatriácii prebytočného kapitálu bude Liberty Seguros do roku 2029 prispievať k zisku skupiny pred zdanením, ktoré bolo oznámené v júli 2023, urýchli realizáciu strategického plánu skupiny v oblasti správy aktív a umožní jej. Spoločnosť Conning sa vďaka spoločnej DNA v oblasti poisťovníctva a špecializovaným investičným schopnostiam výrazne kultúrne zhoduje so spoločnosťou Generali. Dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Cathay Life poskytuje stabilitu pre aktíva v správe spoločnosti Conning a ponúka príležitosti na rozvoj podnikania v Ázii. Skupina očakáva, že v priebehu piatich rokovSkupina plní svoje ciele v oblasti zadlženosti a tvorby čistých peňažných tokov. Citlivosť skupiny na trhové faktory podľa smernice Solvency 2 sa výrazne znížila. V dôsledku toho bol revidovaný rámec rizikového apetítu skupiny znížením hornej hranice cieľového rozpätia z 240 % na 230 %. Skupina Generali tiež profituje z prechodu naa jej činnosť v oblasti životného poistenia vykazuje. Vďaka posilneniu sadzieb a technickým opatreniam realizovaným v rokoch 2022 a 2023, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024, sa očakáva, žeVzhľadom na všetky tieto úspechy sa poisťovňa Generali rozhodla predložiť na nadchádzajúcom valnom zhromaždení v apríli návrh na, a to pod podmienkou získania všetkých príslušných súhlasov. Spoločnosť Generali tak dáva jasne najavo svoj dôraz na odmeňovanie akcionárov a svoju dôveru vo svoju hotovostnú a kapitálovú pozíciu.