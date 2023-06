Skupina Generali posilňuje svoje postavenie na európskom trhu

Bratislava 16. júna (OTS) - Generali prevezme aktivity spoločnosti Liberty Seguros, čím posilní svoju pozíciu v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu v Španielsku (4. miesto) a Portugalsku (2. miesto) a zároveň vstúpi na írsky a severoírsky trh.



Transakcia v hodnote 2,3 miliardy EUR posilňuje pozíciu Generali v oblasti priameho predaja poistenia v Európe prostredníctvom silných kapacít spoločnosti Liberty Seguros.



Skupina Generali, ktorej súčasťou je Generali Poisťovňa, dosiahla dohodu so spoločnosťou Liberty Mutual o prevzatí španielskej poisťovne Liberty Seguros, ktorá pôsobí v Španielsku, Portugalsku, Írsku a Severnom Írsku.



Táto transakcia je plne v súlade so stratégiou skupiny Generali "Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu", ktorá zvyšuje rastový potenciál skupiny, rozvíja jej činnosť v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti a posilňuje jej vedúce postavenie v Európe. Touto transakciou dosiahne Generali štvrtú pozíciu na španielskom trhu s poistením majetku a zodpovednosti a zároveň si upevní svoju pozíciu druhej najväčšej poisťovne na portugalskom trhu.



Generali vstúpi akvizíciou spoločnosti Liberty Seguros aj na írsky trh s podielom nachádzajúcim sa v prvej desiatke, čo predstavuje atraktívnu príležitosť na ďalšie rozšírenie európskeho pôsobenia skupiny. Tieto tri krajiny ponúkajú príležitosti na rast pri nižšej penetrácii poistenia ako podobné európske trhy.



Očakáva sa, že transakcia prinesie celej skupine Generali ďalšie výhody vyplývajúce z rozsahu prostredníctvom zníženia nákladov, optimalizácie IT, krížového predaja produktov Generali, ako aj silných skúseností skupiny v oblasti integrácie podnikov. Akvizícia digitálnych distribučných kapacít spoločnosti Liberty Seguros predstavuje dôležitý krok vpred pre strategickú iniciatívu skupiny zameranú na viackanálový predaj vo viacerých krajinách.



Philippe Donnet, generálny riaditeľ skupiny Generali, uviedol: "Akvizíciou spoločnosti Liberty Seguros urýchľujeme realizáciu našej stratégie "Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu" a využívame jedinečnú príležitosť, ktorá prinesie udržateľný rast, posilní našu vedúcu pozíciu v Európe a podporí rastovú tendenciu v segmente poistenia majetku a zodpovednosti. Generali preberá ziskovú poisťovaciu činnosť na troch rastúcich európskych trhoch s veľmi atraktívnymi charakteristikami, ktoré vytvoria významnú dlhodobú hodnotu pre všetky zainteresované strany. Vďaka tejto transakcii má Generali lepšiu pozíciu ako kedykoľvek predtým, aby sa stala celoživotným partnerom svojich klientov v celej Európe."



Spoločnosť Liberty Seguros sa zameriava predovšetkým na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, pričom ťaží z rastúceho podnikania v oblasti motorových vozidiel a diverzifikovaného produktového mixu s príjmami z poistného vo výške viac ako 1,2 miliardy EUR v roku 2022. Na týchto troch trhoch má približne 1 770 zamestnancov a 5 600 sprostredkovateľov. Pôsobí prostredníctvom agentov, maklérov a priamych kanálov, ako aj prostredníctvom partnerstiev s bankami.