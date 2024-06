Skupina Intesa Sanpaolo finalizuje akvizíciu First Bank

Bratislava 4. júna (OTS) - Intesa Sanpaolo úspešne dokončila akvizíciu rumunskej First Bank S.A. (Rumunsko) od amerického súkromného investičného fondu J.C. Flowers & Co.



Po podpísaní zmluvy o kúpe akcií na akvizíciu 99,980513 % akcií spoločnosti First Bank S.A. 28. októbra 2023 medzi spoločnosťou Intesa Sanpaolo S.p.A. a JCF Tiger Holdings S.A.R.L., majoritným akcionárom spoločnosti First Bank S.A., a po získaní všetkých potrebných súhlasov od všetkých príslušných regulačných orgánov, Intesa Sanapolo dokončila akvizíciu First Bank.



Akvizícia First Bank umožňuje Intesa Sanpaolo viac ako zdvojnásobiť svoju prítomnosť v Rumunsku, kde pôsobí od roku 1996 prostredníctvom Intesa Sanpaolo Bank Romania. Akvizícia výrazne posilnila konkurenčné postavenie skupiny Intesa Sanpaolo na miestnom trhu, čím sa stala jednou z 10 najväčších bánk v Rumunsku. Spojením síl Intesa Sanpaolo Bank Romania a First Bank spájajú celkové aktíva vo výške približne 3,2 miliardy EUR, obsluhujú približne 143 000 zákazníkov a zamestnávajú viac ako 1 500 ľudí.



Vďaka akvizícii First Bank budú domácnosti, jednotlivci a podniky v Rumunsku ťažiť z rozšírenej siete pobočiek a bankomatov doplnených o pokročilú platformu digitálnych a vzdialených služieb, čím sa zvýši efektívnosť a efektívnosť služieb zákazníkom. Rozšírená ponuka vysokokvalitných finančných služieb – od denných bankových služieb po finančné produkty, od produktov poistenia a ochrany až po investičné a poradenské služby – splní očakávania aj tých najnáročnejších klientov všetkých vekových kategórií a úrovní príjmov.



Tieto dve banky – First Bank a Intesa Sanpaolo Bank Romania – sú súčasťou divízie medzinárodných dcérskych bánk skupiny, ktorá je kľúčovým hráčom v regióne strednej a východnej Európy a ponúka služby retailovým, korporátnym a SME klientom.



Marco Elio Rottigni, šéf divízie medzinárodných dcérskych bánk, povedal: „Srdečne vítame zamestnancov a zákazníkov First Bank v skupine Intesa Sanpaolo, jednej z najväčších a najspoľahlivejších bankových skupín v Európe. Posilnenie našej prítomnosti v Rumunsku podporí talianske a zahraničné investície v krajine, posilní obchod a podporí internacionalizáciu MSP. Náš rast bude stimulovať inovácie v tomto sektore, z ktorých budú mať prospech domácnosti a podniky.



Posilnená prítomnosť skupiny Intesa Sanpaolo v Rumunsku je pripravená prispieť k hospodárskemu rozvoju krajiny, zvýšiť investície a ponúknuť podporu podnikom, ktoré budú ťažiť zo služieb uľahčujúcich medzinárodnú expanziu a špecializovaného poradenstva pri prechode ESG. Rumunskí zákazníci tiež získajú prístup k produktom a službám, ktoré globálne ponúka skupina Intesa Sanpaolo.



Ako popredná talianska banková skupina má Intesa Sanpaolo jedinečnú pozíciu na podporu silnejších obchodných väzieb a synergií medzi Talianskom a Rumunskom – krajinou, ktorá je domovom mnohých talianskych spoločností, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu v kľúčových priemyselných sektoroch.



First Bank vstupuje do skupiny Intesa Sanpaolo, európskeho bankového lídra, ktorý spravuje finančné aktíva klientov v hodnote viac ako 1,3 bilióna eur a je na treťom mieste podľa trhovej kapitalizácie medzi bankami eurozóny. Diverzifikovaný a odolný obchodný model skupiny Intesa Sanpaolo sa vyznačuje zameraním na Wealth Management & Protection spolu s rozsiahlymi investíciami do technológií a inovácií. Ku koncu roka 2023 mala skupina 20,8 milióna zákazníkov a 94 400 zamestnancov v Taliansku a v zahraničí s celkovými aktívami viac ako 964 miliárd eur, čo za rok vytvorilo čistý zisk 7,7 miliardy eur. Silná finančná výkonnosť spoločnosti Intesa Sanpaolo sa premieta do významnej tvorby hodnôt pre všetky zainteresované strany, čo podporuje silné odhodlanie skupiny ESG, s vedúcou svetovou pozíciou v oblasti sociálneho vplyvu a silným zameraním na klímu. Divízia medzinárodných dcérskych bánk (ISBD) významne prispieva k ziskovosti Intesa Sanpaolo, ktorá predstavuje takmer 14 % čistého príjmu skupiny v prvom štvrťroku 2024. ISBD pôsobí na troch kontinentoch, pričom retailové banky sú v 12 krajinách (oblasť strednej a východnej Európy a Egypt), okrem správcovskej spoločnosti v Číne. Táto rozsiahla sieť v súčasnosti obsluhuje 7,2 milióna zákazníkov prostredníctvom takmer 900 pobočiek a špecializovanej pracovnej sily približne 21 000 zamestnancov.