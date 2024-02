Bratislava 17. februára (TASR) - Skupina Janom Investments vstupuje do chorvátskej solárnej energetiky. Plánovaná solárna elektráreň v Slavónii s inštalovanou kapacitou 35 megawattov (MW) je zatiaľ prvou z investícií skupiny v Chorvátsku. Skupina vyhodnocuje v Chorvátsku aj ďalšie projekty veterných, ale aj fotovoltických elektrární s odhadovaným inštalovaným výkonom vyše 200 MW.



"Potenciál rozvoja obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v Chorvátsku sledujeme už dlhší čas. Investícia do veterného parku v Slavónii je síce naša prvá, ale určite nie posledná," uviedol generálny riaditeľ skupiny Janom Investments Andrej Sršeň.



V súčasnosti podľa neho už pracujú aj na príprave ďalších projektov veterných a fotovoltických parkov. "Aj napriek významnému zastúpeniu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe má Chorvátsko vysoký potenciál pre jeho ďalšiu dekarbonizáciu. Radi by sme k tomu prispeli aj my, v rôznych fázach prípravy máme rozpracované projekty s inštalovaným výkonom vyše 200 MW, ktoré by celkovo vyžadovali investíciu približne 300 miliónov eur na ich realizáciu," dodal Sršeň.



Skupina Janom Investments prevádzkuje viacero solárnych a vodných elektrární na Slovensku a ČR. Stála aj za veternými parkami Tyrinselkä a Soidinmäki s inštalovanou kapacitou 70 MW vo Fínsku, ktoré tento rok predala nemeckej investičnej spoločnosti špecializujúcej sa na čisté technológie a udržateľnosť Aquila Capital. Okrem investícií do OZE tvoria významnú časť jej portfólia i firmy z oblasti klimatických technológií. Je jedným zo zakladajúcich investorov v spoločnosti Greenway.