Skupina janom zavŕšila predaj fínskych veterných parkov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská skupina janom, ktorá vlastní fínsku spoločnosť Tuulivoimaytiö Pohjoistuuli Oy, dokončila predaj veterných aktív vo Fínsku s celkovým inštalovaným výkonom 70 megawattov. Veterné parky získala nemecká investičná spoločnosť Aquila Capital. Celková hodnota predávaných aktív je 120 miliónov eur, informovala janom v stredu.



"Oba veterné parky boli od začiatku pripravované nielen s dôrazom na optimálne prevádzkové a ekonomické parametre, ale aj s cieľom prispieť k čoraz dôležitejšej úlohe lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie pre miestne komunity," uviedol generálny riaditeľ skupiny janom Andrej Sršen.



Spoločnosť Tuulivoimaytiö Pohjoistuuli Oy bola v oboch projektoch veterných parkov zodpovedná za ich prípravu, získanie povolení, výstavbu a následne aj nastavenie zmluvných vzťahov vrátane dlhodobých kontraktov s odberateľmi vyrobenej elektriny. Vzhľadom na tieto skúsenosti bude po dohode transakčných partnerov naďalej zabezpečovať pre Aquila Capital prevádzku oboch veterných parkov.



"Takáto nepretržitá spolupráca s globálnym hráčom v oblasti investícií do zelenej energetiky nám vytvára aj do budúcnosti priestor hľadať ďalšie prieniky v rámci nami aktuálne pripravovaných projektov solárnych a veterných elektrární, ale aj takzvaných power-to-X riešení (zahŕňa premenu elektrickej energie na plynné, kvapalné palivá alebo chemikálie, pozn. red.)," dodal Sršen.



Aquila Capital je súčasťou Aquila Group, investičnej a developerskej spoločnosti so sídlom v Hamburgu v Nemecku, ktorá sa špecializuje na vytváranie a správu aktív v mene svojich klientov. V súčasnosti Aquila Group a jej dcérske spoločnosti spravujú v mene inštitucionálnych investorov po celom svete približne 15 miliárd eur.



Skupina janom, založená v roku 2008, vybudovala a prevádzkuje viacero solárnych a vodných elektrární v Českej republike a na Slovensku. Do jej portfólia patrí okrem iných investícií aj podiel v britskej spoločnosti Wattstor, ktorá sa špecializuje na optimalizáciu energetického manažmentu a využívania batériových úložísk.