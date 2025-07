Skupina JD.com rokuje o prevzatí spoločností MediaMarkt a Saturn

Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Čínsky gigant v oblasti internetového obchodu JD.com rokuje o prevzatí dvoch nemeckých maloobchodných predajcov elektroniky. Transakcia v hodnote 2,2 miliardy eur by výrazne posilnila prítomnosť čínskej skupiny v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosti MediaMarkt a Saturn majú sieť viac ako 1000 predajní, z ktorých mnohé sa nachádzajú v Nemecku, ale aj v niekoľkých ďalších európskych krajinách. Prevádzkujú tiež platformy online predaja. Majiteľ maloobchodných reťazcov, skupina Ceconomy, vo štvrtok oznámil, že rokovania o možnom prevzatí čínskou spoločnosťou sú v pokročilom štádiu. JD.com zvažuje ponuku v hotovosti, ktorá by nemeckú skupinu ocenila na približne 2,2 miliardy eur. Spoločnosť so sídlom v Düsseldorfe vo svojom vyhlásení zdôraznila, že zatiaľ neboli podpísané žiadne právne záväzné dohody.



JD.com už pôsobí v Európe, a to aj prostredníctvom online maloobchodníka Ochama. Prevzatie Ceconomy by však výrazne rozšírilo jeho prítomnosť na kontinente.