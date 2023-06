Časť kongresmanov v USA chce znížiť závislosť automobiliek od Číny

Washington 20. júna (Reuters) - Skupina amerických zákonodarcov plánuje vyzvať automobilky Ford a General Motors (GM), aby znížila závislosť od čínskych komponentov, najmä batérií pre elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Štyria členovia Snemovne reprezentantov vycestujú v utorok do Detroitu na rokovania s najvyššími predstaviteľmi oboch automobiliek, uviedli zdroje. Republikáni Mike Gallagher a John Moolenaar a demokrati Raja Krishnamoorthi a Haley Stevens sa tiež plánujú stretnúť s vedúcimi pracovníkmi dodávateľov komponentov vrátane spoločností BorgWarner, Continental, Bosch, Tenneco a začínajúceho podniku na výrobu batérií Our Next Energy (ONE). Správa prišla krátko po tom, ako rokovania amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Pekingu nepriniesli zásadný pokrok.



Spoločnosť Ford v pondelok (19. 6.) uviedla, že zdieľa ciele kongresmanov v oblasti posilnenia konkurencieschopnosti a vytvorenia dodávateľských reťazcov pre elektrické vozidlá v USA. Spoločnosť GM medializované informácie odmietla komentovať.



Gallagher už v apríli vyjadril obavy zo závislosti spoločnosti Tesla od Číny po tom, ako oznámila zámer otvoriť továreň na výrobu batérií v Šanghaji. Ford zase vo februári oznámil, že s čínskou spoločnosťou CATL sa dohodol na využití jej technológií pri výstavbe továrne na batérie v Michigane, čo rovnako narazilo na kritiku zo strany niektorých zákonodarcov.