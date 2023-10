Skupina Kosit má nového člena, stala sa ním spoločnosť Detox

Košice 5. októbra (TASR) - Služby spoločnosti Kosit v oblasti spracovania nebezpečných odpadov by sa mohli rozšíriť. Koncom septembra totiž získala 90-percentný podiel vo firme Detox, ktorá patrí medzi najväčšie slovenské firmy v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom z priemyslu. Venuje sa aj sanácii a dekontaminácii environmentálne zaťažených oblastí. TASR o tom informovala hovorkyňa Kositu Slavomíra Brzová.



Ako pripomenul generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko, nebezpečný odpad tvorí podstatnú časť odpadov, ktoré vznikajú na území Slovenska. "Jeho tvorba je sprievodným javom priemyselného rastu krajiny, preto je mimoriadne dôležité, aby bol ekologicky a profesionálne spracovaný. Detox v portfóliu skupiny Kosit pre nás znamená výrazné rozšírenie služieb v oblasti spracovania nebezpečných odpadov, ale aj pokrytie ďalších regiónov, ktoré je súčasťou našej stratégie," povedal.



Investičné plány Detoxu podľa neho zapadajú do ich stratégie. "Dnes pred nami stoja významné investície v hodnote takmer 50 miliónov eur a som presvedčený, že odborné znalosti a kompetencie kolegov z Detoxu budú základom ich úspechu," doplnil.



Akcionármi spoločnosti Kosit sú investičná skupina Wood & Company (95 percent) a mesto Košice (5 percent). Ako za investičnú skupinu povedal Martin Šmigura, akvizícia by mala posunúť Slovensko bližšie k modernému odpadovému hospodárstvu 21. storočia.



Spoločnosť Detox sídli v Banskej Bystrici s prevádzkami v Rimavskej Sobote a Trnave, zamestnáva 100 ľudí. Vlani dosiahla obrat takmer 11 miliónov eur. Pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti bude aj naďalej zastávať Daniel Studený. Podľa jeho slov je vstup nového spoločníka dôležitým míľnikom pre všetkých zamestnancov spoločnosti. "Ak sa nám podarí v spolupráci so zástupcami Kosit zrealizovať všetky rozpracované projekty, výrazne posilníme svoju pozíciu na trhu," uviedol.



Skupina spoločností Kosit sa primárne zameriava na poskytovanie služieb nakladania s odpadom pre komunálny sektor a komplexné služby pre zákazníkov z oblasti priemyslu a obchodu. Okrem zariadenia na energetické využitie odpadu v Košiciach či bioplynovej stanice na recykláciu biologického odpadu prevádzkuje aj viacero koncových zariadení v Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Má viac ako 925 zamestnancov, a jej plánovaný konsolidovaný obrat v tomto roku je vo výške 68 miliónov eur.