Skupina Lufthansa dosiahla v 3.kvartáli veľký zisk, vráti štátnu pomoc

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa chce vrátiť štátnu pomoc po silnom zisku, ktorý dosiahla v uplynulom 3. štvrťroku. Jej výsledky podľa vedenia signalizujú, že sa už dostala z problémov, ktoré spôsobila v leteckej doprave pandémia ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



"Skupina Lufthansa ekonomicky zanechala pandémiu za sebou a hľadí optimisticky do budúcnosti," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Carsten Spohr.



Najväčšia letecká skupina v Nemecku dosiahla za tri mesiace do konca septembra 2022 upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 1,13 miliardy eur. V rovnakom období vlani mala pritom EBIT 251 miliónov eur. Upravená marža EBIT v 3. kvartáli vzrástla na 11,2 % z vlaňajších 4,8 %.



Vykázala tiež čistý zisk 809 miliónov eur po strate 72 miliónov eur pred rokom. Celkové tržby spoločnosti vzrástli na 10,07 miliardy eur z 5,21 miliardy eur v minulom roku.



V 3. štvrťroku využilo služby leteckých spoločností skupiny viac ako 33 miliónov cestujúcich, čo je výrazne viac ako rok predtým.



Skupina, ktorá zahŕňa Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines, už začiatkom tohto mesiaca oznámila, že výrazne zvyšuje svoju prognózu zisku na rok 2022 vďaka silnému dopytu.



Štrajk pilotov a pozemného personálu v období od júla do septembra pritom stál Lufthansu približne 70 miliónov eur. Piloti však minulý mesiac súhlasili, že nebudú štrajkovať minimálne do konca júna budúceho roka po tom, čo sa s vedením dohodli na vyšších platoch.



Skupina utrpela v dôsledku pandémie obrovské čisté straty vo výške 6,7 miliardy eur v roku 2020 a 2,2 miliardy eur v roku 2021, ale jej financie sa stabilizovali skôr, ako sa očakávalo vďaka zadržiavanému dopytu po leteckej doprave.



Nemecká vláda minulý mesiac predala svoj zostávajúci podiel v Lufthanse, čím sa letecká spoločnosť vrátila do súkromných rúk. Lufthansa vo štvrtok zároveň uviedla, že jej zahraničné dcérske spoločnosti Austrian a Brusel Airlines splatia zvyšnú časť vládnej pomoci do konca roka.



Uplynulý kvartál bol prvý od začiatku pandémie, keď sa divízia osobnej dopravy vrátila k zisku, a to aj vďaka výraznému zvýšeniu cien leteniek. Divízia nákladnej dopravy Lufthansa Cargo dosiahla ďalší rekordný výsledok.