Skupina Lufthansa vykázala za 3. kvartál čistú stratu 2 miliardy eur

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vo štvrtok vykázala za 3. kvartál čistú stratu. Dôvodom boli cestovné obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ukázali to detailnejšie výsledky, ktoré doplnili predbežné októbrové údaje.



Podľa nich skupina Lufthansa, ktorej patria aj Eurowings, Swiss, Brussels a Austrian Airlines, zaznamenala za tri mesiace do konca septembra 2020 čistú stratu 2 miliardy eur po čistom zisku 1,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upozornila tiež, že má pred sebou „tvrdú a náročnú“ zimu po obnovení blokád s cieľom potlačiť pandémiu nového koronavírusu.



Najväčšia európska letecká spoločnosť uviedla, že v októbri až decembri bude lietať s maximálne 25 % svojej bežnej kapacity, a predpokladá, že mesačne "spáli" hotovosť vo výške 350 miliónov eur.



Jej kapacita v 3. štvrťroku predstavovala iba 22 % úrovne z minulého roka, čo viedlo k odlivu hotovosti v priemere 200 miliónov eur mesačne.



"Sme rozhodnutí použiť nevyhnutnú reštrukturalizáciu," vyhlásil riaditeľ spoločnosti Carsten Spohr. Lufthansa a jej dcéry redukujú svoje letové poriadky, flotily aj počet zamestnancov. Vedenie skupiny totiž neočakáva, že sa letecká doprava vráti na úroveň pred pandémiou do roku 2025.



Výška očakávaných nákladov na reštrukturalizáciu bude závisieť od rokovaní s odborovými zväzmi, uviedla Lufthansa. Cieľom prepravcu je zrušiť 22.000 pracovných miest na plný úväzok.



Prevádzkové náklady klesli v treťom 3. štvrťroku oproti vlaňajšku o 43 %. Prispeli k tomu výrazne nižšie náklady na palivo a poplatky. Tržby v 3. kvartáli klesli na 2,7 miliardy eur z 10,1 miliardy eur rok predtým.



Letecká spoločnosť, ktorá si v júni zabezpečila záchranný balík od štátu vo výške 9 miliárd eur, uviedla, že má likviditu na úrovni 10,1 miliardy eur.