Skupina milionárov vyzvala politikov, aby zaviedli daň z bohatstva

Davos 19. januára (TASR) - Skupina viac ako 100 miliardárov a milionárov vyzvala politikov a popredných podnikateľov, ktorí sa virtuálne zišli na Svetovom ekonomickom fóre (WEF), aby boháčov prinútili platiť vyššie dane.



Skupina, ktorá sa nazýva „vlasteneckí milionári“ (Patriotic Millionaires), uviedla, že ultrabohatí ľudia nie sú v súčasnosti nútení platiť svoj podiel na globálnej ekonomickej obnove po pandémii.



„Ako milionári vieme, že súčasný daňový systém nie je spravodlivý. Väčšina z nás môže povedať, že hoci svet prešiel za uplynulé dva roky obrovským množstvom utrpenia, my sme v skutočnosti počas pandémie zaznamenali nárast nášho bohatstva, no málokto z nás, ak vôbec niekto, môže úprimne povedať, že platíme svoj spravodlivý podiel na daniach,“ uviedli signatári v otvorenom liste zverejnenom pri príležitosti WEF, ktoré sa pred pandémiou nového koronavírusu zvyčajne konalo vo švajčiarskom Davose, ale tento rok sú rokovania opäť virtuálne a začali sa 17. januára.



Už minulý rok agentúry informovali o ohromujúcom náraste majetku miliardárov v roku 2020, keď boli vo svete zavádzané blokády a globálna ekonomika čelila najhoršej recesii od druhej svetovej vojny. Už vtedy vyzvala skupina milionárov na vyššie dane.



Hoci to podnietilo viac ako 130 štátov, aby uzavreli dohodu o minimálnej globálnej dani pre veľké nadnárodné spoločnosti na úrovni 15 %, s cieľom sťažiť im vyhýbanie sa zdaneniu, vlasteneckí milionári tvrdia, že bohatí by mali prispievať viac.



V priebehu dvoch rokov pandémie vzrástol majetok 10 najbohatších ľudí sveta na 1,5 bilióna USD (1,32 bilióna eur), čo predstavuje 15.000 USD za sekundu, ukázala tento týždeň štúdia mimovládnej organizácie Oxfam.



Signatári vrátane dedičky mediálnej spoločnosti Walt Disney Abigail Disneyovej v liste upozornili účastníkov virtuálneho WEF: „Odpoveď nenájdete na súkromnom fóre... je súčasťou problému.“



Hovorca Svetového ekonomického fóra uviedol, že platenie spravodlivého podielu daní je jednou zo zásad fóra a daň z bohatstva, akú majú vo Švajčiarsku, kde organizácia sídli, by mohla byť dobrým modelom, ktorý by našiel uplatnenie aj inde.



Vo väčšine krajín s výnimkou hŕstky európskych štátov, ku ktorým sa nedávno pridalo pár juhoamerických, nemusia bohatí platiť ročné dane z majetku, ako sú nehnuteľnosti, akcie alebo umelecké diela, pretože sa zdaňujú až pri predaji majetku.



Podľa štúdie, ktorú uskutočnila skupina Patriotic Millionaires spolu s Oxfamom a ďalšími neziskovými organizáciami, progresívna daň z bohatstva, ktorá by sa začínala na úrovni 2 % pre tých, ktorí majú viac ako 5 miliónov USD a končila pri 5 % pre najbohatších, by mohla priniesť 2,52 bilióna USD. To by na celom svete mohlo dostať až 2,3 miliardy ľudí z chudoby a zaručiť zdravotnú starostlivosť a sociálnu ochranu jednotlivcom žijúcim v krajinách s nižšími príjmami.



Svetová banka v roku 2021 vyzvala tiež krajiny, aby zvážili daň z bohatstva, ktorá by pomohla znížiť nerovnosť, doplniť štátne pokladnice vyčerpané programami pomoci počas boja s pandémiou a znovu získať sociálnu dôveru.



Okrem Argentíny a Kolumbie neboli však od začiatku pandémie zavedené žiadne nové systémy dane z bohatstva.



(1 EUR = 1,1367 USD)