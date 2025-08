Skupina MOL a KazMunayGas podpísali dohodu o obchodovaní s ropou

Bratislava/Budapešť 6. augusta (TASR) – Skupina MOL pokračuje v diverzifikácii dodávok ropy v regióne. Aktuálne doviezla 85.000 ton ropy CPC blend a podpísala dohodu o obchode s ropou s kazašskou národnou ropnou spoločnosťou KazMunayGas (KMG). Informovala o tom spoločnosť Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.



„Skupina MOL už viac ako desať rokov pracuje na modernizácii ropovodu Adria a súvisiacej infraštruktúry, zlepšovaní flexibility rafinérskych technológií a vytváraní nových, komerčne spoľahlivých dodávateľských trás. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je identifikácia spoľahlivých dodávateľov a kvalitných druhov alternatívnej ropy,“ povedal Gabriel Szabó, viceprezident skupiny MOL pre Downstream.



Skupina MOL a KMG na konci roka 2024 posunuli svoje podnikateľské vzťahy na novú úroveň, keď sa stali strategickými partnermi a začali preverovať možnosti v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, transferu technológií, dodávok ropy a petrochemických produktov. Vlaňajšia dohoda sa zamerala na rozšírenie spolupráce v oblasti prieskumu a ťažby (spoločnosti MOL, KMG a čínska spoločnosť Sinopec spoločne ťažia plyn a kondenzát plynu v ložisku Rožkovskoje) a na využívanie technológií skupiny MOL v Kazachstane. Súčasná dohoda o obchodovaní s ropou posilňuje bezpečnosť dodávok pre strednú a východnú Európu.



Nedávno skupina MOL podpísala aj dohodu so spoločnosťou MVM o dovoze 160.000 ton azerbajdžanskej ropy ročne, čo predstavuje 1,5 % celkového spracovania ropy v skupine MOL. Podobne ako v prípade kazašskej ropy, skupina MOL spracováva azerbajdžanskú ropu už niekoľko rokov. V roku 2020 získala podiel na ropnom poli Azeri–Chirag–Gunashli (ACG), z ktorého v minulom roku dodala do regiónu päť miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy.



Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.