Skupina MOL kupuje sieť 120 servisných staníc OMV v Slovinsku

Bratislava 8. júna (TASR) – Skupina MOL uzavrela dohodu so spoločnosťou OMV o získaní 92,25-percentného podielu v spoločnosti OMV Slovenija, v ktorej dcérska spoločnosť skupiny INA aktuálne vlastní menšinový podiel 7,75 %. Dohodnutá kúpna cena predstavuje 301 miliónov eur. Skupina MOL tak bude vlastniť 100-percentný podiel v OMV Slovinsko. Informoval o tom hovorca akciovej spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.



Transakcia podľa neho zahŕňa 120 servisných staníc, ktoré sú rozmiestnené v celom Slovinsku. Skupina MOL a INA zároveň prevezmú 100 % veľkoobchodných aktivít nadobudnutej spoločnosti. Fúzia ešte podlieha schváleniu.



"Tento krok je v súlade s našimi strategickými cieľmi ďalej rozširovať našu sieť čerpacích staníc v existujúcich aj potenciálnych nových trhoch strednej a východnej Európy. Do roku 2025 chce skupina MOL získať minimálne 2200 servisných staníc," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi.



Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva 25.000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a robí prieskum v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a východnej Európy.



Skupina INA zohráva vedúcu úlohu v chorvátskom ropnom priemysle a významnú regionálnu úlohu v prieskume a ťažbe uhľovodíkov, spracovaní ropy a distribúcii ropy a ropných produktov. INA má prieskumné a ťažobné aktivity v Chorvátsku, Angole a Egypte. Ropu spracováva v rafinériách Rijeka a Sisak. Maloobchodná sieť INA zahŕňa viac ako 500 čerpacích staníc v Chorvátsku a susedných krajinách. Skupina INA je členom skupiny MOL.