Pondelok 25. máj 2026
Skupina MOL neeviduje žiadne problémy s dodávkami leteckého paliva

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská ropná a plynárenská skupina MOL neeviduje žiadne problémy s dodávkami leteckého paliva pre letiská a ostatných partnerov. Dodávateľské reťazce sú stabilné a neočakávajú sa ich narušenia, uviedla spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.

Reštartovanie ropovodu Družba významne prispieva k bezpečnosti dodávok a poskytuje spoľahlivý základ pre región, uviedla ďalej spoločnosť. Rafinérie a logistické systémy podľa nej fungujú s primeranou kapacitou, čo umožňuje zvládať trhové výzvy a potenciálne problémy s medzinárodnými dodávkami. Spoločnosť ďalej vo vyhlásení uviedla, že je v neustálom kontakte so svojimi partnermi a robí všetko pre to, aby zabezpečila, že jej služby naďalej spoľahlivo fungujú.
