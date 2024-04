Skupina MOL otvorila najväčší závod na výrobu zeleného vodíka

Bratislava 12. apríla (TASR) - Skupina MOL otvorila v maďarskom Százhalombatte závod na výrobu tzv. zeleného vodíka s kapacitou 10 megawattov, ktorý je najväčší v strednej a východnej Európe. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí udržateľnejšiu výrobu motorových palív. Závod zníži emisie oxidu uhličitého (CO2) rafinérie Duna o 25.000 ton. Skupina MOL bude môcť ročne vyrobiť 1600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho vodíka. Po Százhalombatte skupina MOL plánuje ďalšiu výstavbu zariadení na výrobu zeleného vodíka aj v Rijeke a Bratislave. Informovala o tom spoločnosť Slovnaft, ktorá patrí do skupiny MOL.



Nová technológia môže postupne nahradiť výrobu vodíka zo zemného plynu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu šestinu celkových emisií CO2 skupiny MOL. Výroba v novom závode sa naplno rozbehne v druhej polovici roka 2024. Skupina MOL bude zelený vodík využívať predovšetkým vo vlastnej sieti pri výrobe motorových palív.



"Skupina MOL dosiahla ďalší míľnik. Odteraz môžeme vyrábať zelený vodík bez produkcie skleníkových plynov. Vďaka tejto technológii dosiahneme také zníženie emisií, ako keby sme zo dňa na deň stiahli z ciest približne 5500 áut. V súčasnosti náš nový závod na výrobu zeleného vodíka znižuje ekologickú záťaž len z priemyselných prevádzok skupiny MOL, ale do budúcna ponúkne riešenia pre celý priemysel a vodíkovú mobilitu. Po rafinérii v Százhalombatte prenesieme technológiu do ďalších dvoch výrobných závodov skupiny MOL, aby bol proces výroby palív v každej z rafinérií skupiny udržateľnejší," povedal na slávnostnom otvorení novej vodíkovej výrobne generálny riaditeľ skupiny MOL József Molnár.



Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.