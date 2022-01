Skupina MOL predá poľskej PKN Orlen 41 svojich čerpacích staníc V SR

Bratislava 12. januára (TASR) – Maďarská petrochemická skupina MOL plánuje predať 41 svojich čerpacích staníc na Slovensku poľskej spoločnosti PKN Orlen. Predaj je súčasťou transakcie, pri ktorej skupina MOL vstupuje na poľský trh prostredníctvom akvizície 417 čerpacích staníc Lotos. V stredu o tom informoval hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár. Transakcia je podmienená súhlasom Európskej komisie na dokončenie fúzie PKN Orlen so spoločnosťou Lotos.



Okrem slovenských čerpacích staníc plánuje MOL v prospech PKN Orlen predaj aj 144 čerpacích staníc zo svojho portfólia v Maďarsku. Spoločnosť MOL nadobudne v Poľsku 417 čerpacích staníc a akvizíciou vstupuje so svojím segmentom služieb zákazníkom v poradí do desiatej krajiny.



Na slovenskom trhu je PKN Orlen nepriamo zastúpený prostredníctvom českej spoločnosti Unipetrol. Tá u nás v súčasnosti prevádzkuje 15 čerpacích staníc pod značkou Benzina.