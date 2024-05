Skupina MOL spustila v Tiszaújvárosi komplex Polyol za 1,3 mld. eur

Bratislava/Tiszaújváros 16. mája (TASR) - Skupina MOL spustila do prevádzky v Tiszaújvárosi komplex Polyol za 1,3 miliardy eur s ročnou kapacitou asi 200.000 ton polyolov - suroviny na výrobu plastov. Projekt je doteraz najväčšou ekologickou investíciou skupiny, podporu získal aj od maďarského štátu. Vďaka technológii nemeckých spoločností thyssenkrupp Uhde a Evonik disponuje závod v Tiszaújvárosi najmodernejšou dostupnou technológiou. Informovala o tom spoločnosť Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.



"Komplex Polyol výrazne posilní pozíciu a konkurencieschopnosť našej spoločnosti, pričom bude zahŕňať celý hodnotový reťazec od spracovania ropy až po výrobu polyolov. Táto investícia vrátila Tiszaújváros na mapu európskeho chemického priemyslu a urobila z neho jedno z najdôležitejších priemyselných centier v regióne. Komplex Polyol zvýši priemyselnú konkurencieschopnosť našej krajiny a mohol by byť katalyzátorom hospodárskeho rastu," povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL.



Na projekte sa podieľal medzinárodný tím tisícov odborníkov, pričom inžinierske práce sa vykonávali v Nemecku, Thajsku, Indii a Maďarsku. Zariadenie závodu pochádza z 24 krajín. Na výstavbu komplexu bolo použitých 75.000 kubických metrov betónu, 13.000 ton ocele, 2500 kilometrov káblov a 700 km potrubí.



Maďarská vláda prispela na projekt sumou 131,5 milióna eur, a to sumou 93,6 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu právnických osôb, o ktorú možno požiadať po uvedení investície do prevádzky, a sumou 37,9 milióna eur vo forme investičnej dotácie na základe individuálneho rozhodnutia vlády.



Polyol sa používa v rôznych priemyselných odvetviach od výroby automobilov až po textil a izoláciu.



Závod v Tiszaújvárosi bude podľa výpočtov skupiny MOL prispievať k finančným výsledkom sumou takmer 150 miliónov eur ročne a poskytne dlhodobú prácu takmer 300 ľuďom.



Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Skupina vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.