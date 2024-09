Skupina MOL uzavrela s Azerbajdžanom dohodu o zemnom plyne

Bratislava 23. septembra (TASR) - Skupina MOL, ktorej súčasťou je aj Slovnaft, a jej partneri uzavreli s Azerbajdžanom dohodu o rozvoji ložísk zemného plynu na uhľovodíkovom poli Azeri - Chirag - Deepwater Gunashli (ACG). Skupina tiež podpísala memorandum o porozumení so Štátnou ropnou spoločnosťou Azerbajdžanskej republiky (SOCAR) s cieľom posúdiť ďalšie potenciálne možnosti spolupráce v oblasti prieskumu uhľovodíkov v Azerbajdžane, informovali v pondelok jej predstavila.



MOL má v súčasnosti pozíciu tretieho najväčšieho akcionára na poli ACG a touto dohodou rozširuje svoju pôsobnosť a rozvoj ložísk zemného plynu. "Nové podnikateľské dohody menia a dopĺňajú súčasnú dohodu o zdieľaní ťažby na uhľovodíkovom poli ACG a umožňujú zmluvným stranám pokračovať v prieskume, posudzovaní, rozvoji a ťažbe z ložísk zemného plynu na poli ACG. Predpokladá sa, že samostatné ložiská zemného plynu na poli ACG sú významné, s takmer 112 miliardami kubických metrov zemného plynu," priblížila skupina.



Na plošine West Chirag sa už mali začať práce na ťažobnom vrte, pričom prvé kubické metre plynu očakáva skupina v budúcom roku. Dáta z tohto vrtu by mali slúžiť aj na zhodnotenie ložiska pre ďalší plánovaný rozvoj.



Generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi a generálny riaditeľ spoločnosti SOCAR Rovshan Najaf zároveň podpísali v Baku memorandum o porozumení s cieľom zhodnotiť potenciálne možnosti prieskumu uhľovodíkov v regióne Shamakhi - Gobustan. V rámci memoranda o porozumení mala skupina potvrdiť zámer prispieť svojimi skúsenosťami, technickými a podnikateľskými znalosťami, ako aj finančnými zdrojmi k ďalšiemu rozvoju ťažby uhľovodíkov v Azerbajdžane.



"Je to tiež významný deň pre hospodársku spoluprácu medzi Azerbajdžanom a Maďarskom. Vďaka vynikajúcim vzťahom na úrovni vlád oboch krajín prehlbujeme našu podnikateľskú spoluprácu. ACG je naším korunovačným klenotom, keďže je najväčším medzinárodným prispievateľom k našej produkcii uhľovodíkov. Účasť Skupiny MOL na tomto projekte je vlajkovou loďou hospodárskeho prepojenia oboch krajín. ACG zároveň zohráva kľúčovú úlohu aj v bezpečnosti dodávok energií pre strednú Európu," uzavrel Hernádi.