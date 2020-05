Skupina MOL vykázala v prvom štvrťroku čistú stratu 152 miliónov USD

Bratislava 7. mája (TASR) – Petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavská rafinéria Slovnaft, dosiahla v prvom štvrťroku 2020 čistú stratu vo výške 152 miliónov USD (140,6 milióna eur). Prepad zisku skupina zaznamenala v dôsledku rozsiahlych devízových strát a strát zo zásob spôsobených oslabením forintu a padajúcimi cenami ropy. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



V minulom roku skupina MOL pritom vygenerovala zisk pred započítaním daní, úrokov a odpisov (EBITDA) vo výške 2,44 miliardy USD. Prepad do straty MOL pripisuje pandémii nového koronavírusu. "COVID-19 formuje a ovláda svet a energetický priemysel. Pandémia a následná hospodárska kríza vrhajú dlhý tieň na našu celkovú výkonnosť v roku 2020. Jednotlivci, ako aj spoločnosti vstúpili do obdobia neistoty, aká nám pravdepodobne nikdy predtým ani nenapadla," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.



Podnikateľské aktivity boli silné až do polovice marca, ale pandémia už v posledných dvoch až troch marcových týždňoch začala podľa MOL vážne ovplyvňovať celé podnikanie a situácia sa v apríli ďalej zhoršovala. Z dôvodu nepredvídateľného vonkajšieho prostredia bol cieľ EBITDA pre rok 2020 stiahnutý a výhľad kapitálových výdavkov sa znížil o viac ako štvrtinu.



EBITDA v divízii Upstream, ktorá sa zaoberá ťažbou ropy, klesla v prvom štvrťroku v dôsledku oveľa nižších cien ropy a plynu o 35 % na 185 miliónov USD. Čistá CCS EBITDA v divízii Downstream zahŕňajúcej rafinérie stúpla v prvom štvrťroku vďaka zdvojnásobeniu rafinérskych marží z nízkych hodnôt na 295 miliónov USD. EBITDA divízie Služby pre zákazníkov, čo sú najmä čerpacie stanice pohonných hmôt, zostala v prvom štvrťroku stabilná na úrovni 88 miliónov USD, keď obmedzenie pohybu v marci vymazalo predošlý rast.







(1 EUR = 1,0807 USD)