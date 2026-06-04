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Skupina MOL začala ťažiť zemný plyn v Azerbajdžane
Prvý vrt z ťažobnej plošiny West Chirag je podľa skupiny kľúčovým krokom k sprístupneniu potenciálu voľného zemného plynu.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 4. júna (TASR) - Skupina MOL a jej partneri v spoločnom podniku spustili ťažbu plynu na ropnom poli v Azerbajdžane. Informovala o tom Lucia Čorbová z rafinérie Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL. Partneri dokončili prvý ťažobný vrt a začali s jeho testovaním. Ide o vôbec prvú komerčnú ťažbu plynu z poľa Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), jedného z najväčších uhľovodíkových ložísk na svete.
Prvý vrt z ťažobnej plošiny West Chirag je podľa skupiny kľúčovým krokom k sprístupneniu potenciálu voľného zemného plynu. Odhaduje sa, že v ložisku by sa ho mohlo nachádzať 112 miliárd kubických metrov. Okrem ťažby má vrt poskytnúť cenné údaje o ložisku a prietokoch uhľovodíkov, ktoré pomôžu pri posudzovaní zdrojovej základne a budú slúžiť ako podklad pre budúci rozvoj ťažby plynu. Plyn a kondenzát vyťažené z vrtu budú smerovať do terminálu Sangachal.
V decembri 2025 podpísali skupina MOL a Štátna ropná spoločnosť Azerbajdžanskej republiky (SOCAR) komplexnú dohodu o prieskume, ťažbe a rozdelení výnosov týkajúcu sa pevninskej oblasti v regióne Šamachi-Gobustan v Azerbajdžane. Skupina MOL ako prevádzkovateľ vlastní v tomto spoločnom prieskumnom projekte 65-percentný podiel, zatiaľ čo SOCAR má 35-percentný podiel. V roku 2026 firmy plánujú seizmický prieskum, po ktorom sa uskutočnia prieskumné vrty.
„Po úspešnej ťažbe ropy v ložisku ACG predstavuje spustenie ťažby zemného plynu dôležitý krok smerom k ďalšiemu rozvoju ložiska. Chceme využiť naše rozsiahle skúsenosti v oblasti prieskumu a ťažby aj v Azerbajdžane a podporiť bezpečnosť dodávok do strednej Európy,“ uviedol Zsombor Marton, viceprezident skupiny MOL pre prieskum a ťažbu.
Doteraz skupina MOL vyťažila z poľa ACG a prepravila cez ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) a tankery do svojich rafinérií vrátane rafinérie Slovnaft v Bratislave a rafinérie INA v Rijeke takmer 18 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. Pole predstavuje 14 % celkovej ťažby skupiny MOL a 26 % celkových zásob k roku 2025.
Prvý vrt z ťažobnej plošiny West Chirag je podľa skupiny kľúčovým krokom k sprístupneniu potenciálu voľného zemného plynu. Odhaduje sa, že v ložisku by sa ho mohlo nachádzať 112 miliárd kubických metrov. Okrem ťažby má vrt poskytnúť cenné údaje o ložisku a prietokoch uhľovodíkov, ktoré pomôžu pri posudzovaní zdrojovej základne a budú slúžiť ako podklad pre budúci rozvoj ťažby plynu. Plyn a kondenzát vyťažené z vrtu budú smerovať do terminálu Sangachal.
V decembri 2025 podpísali skupina MOL a Štátna ropná spoločnosť Azerbajdžanskej republiky (SOCAR) komplexnú dohodu o prieskume, ťažbe a rozdelení výnosov týkajúcu sa pevninskej oblasti v regióne Šamachi-Gobustan v Azerbajdžane. Skupina MOL ako prevádzkovateľ vlastní v tomto spoločnom prieskumnom projekte 65-percentný podiel, zatiaľ čo SOCAR má 35-percentný podiel. V roku 2026 firmy plánujú seizmický prieskum, po ktorom sa uskutočnia prieskumné vrty.
„Po úspešnej ťažbe ropy v ložisku ACG predstavuje spustenie ťažby zemného plynu dôležitý krok smerom k ďalšiemu rozvoju ložiska. Chceme využiť naše rozsiahle skúsenosti v oblasti prieskumu a ťažby aj v Azerbajdžane a podporiť bezpečnosť dodávok do strednej Európy,“ uviedol Zsombor Marton, viceprezident skupiny MOL pre prieskum a ťažbu.
Doteraz skupina MOL vyťažila z poľa ACG a prepravila cez ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) a tankery do svojich rafinérií vrátane rafinérie Slovnaft v Bratislave a rafinérie INA v Rijeke takmer 18 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. Pole predstavuje 14 % celkovej ťažby skupiny MOL a 26 % celkových zásob k roku 2025.