Skupina MOL začína s výrobou zeleného vodíka

Bratislava/Budapešť 29. apríla (TASR) – Skupina MOL plánuje výstavbu jednej z najväčších fabrík na produkciu zeleného vodíka v Európe. Výrobný podnik bude súčasťou rafinérie Danube skupiny MOL v Százhalombatte v Maďarsku. Zelený vodík zníži uhlíkovú stopu prevádzky a v dlhodobom horizonte umožní mobilitu bez emisií. Informoval o tom Anton Molnár, hovorca a riaditeľ akciovej spoločnosti Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.



Využitím elektrolytickej jednotky s kapacitou 10 megawattov (MW) od spoločnosti PlugPower, do ktorej skupina MOL investuje 22 miliónov eur, sa zabezpečí ročná produkcia približne 1600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho, zeleného vodíka.



Nahradením aktuálne využívaného procesu výroby vodíka zo zemného plynu novým zariadením sa ušetrí viac ako 25.000 ton emisií oxidu uhličitého. Výroba vodíka dnes predstavuje šestinu celkového objemu emisií CO2 skupiny MOL, investície do zeleného vodíka preto významne podporia naplnenie jej cieľa – dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – a prispejú k energetickej nezávislosti regiónu.



Po uvedení do prevádzky v roku 2023 skupina MOL začne využívať zelený vodík v jej rafinérii Danube na výrobu palív v rámci vlastného vodíkového systému. Vodík bude začlenený do molekúl palív MOL a zníži uhlíkovú stopu výrobnej technológie, ako aj finálneho produktu.



"Sme presvedčení, že vodík je jedným z najdôležitejších zdrojov energie aktuálnej energetickej transformácie a bude aj zásadným faktorom v novom uhlíkovo neutrálnom energetickom systéme. Nová technológia nám umožňuje zavedenie výroby zeleného vodíka v Százhalombatte, vďaka čomu sa skupina MOL stane jedným z najdôležitejších aktérov v udržateľnom energetickom hospodárstve v regióne," povedal Gabriel Szabó, výkonný viceprezident skupiny MOL pre Downstream.



Pri výrobe zeleného vodíka nevznikajú žiadne emisie skleníkových plynov. Zariadenie spoločnosti využíva elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na rozštiepenie vody na kyslík a plynný vodík prostredníctvom procesu elektrolýzy.



Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, s medzinárodnou pracovnou silou 24.000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 9 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.