Skupina MOL zaznamenala v roku 2022 zisk 4,7 miliardy USD

Bratislava 6. marca (TASR) - Petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavská rafinéria Slovnaft, zaznamenala v roku 2022 zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) vo výške 4,702 miliardy USD (4,424 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku sa zisk zvýšil o vyše 33 %, čo predstavuje 1,171 miliardy USD, informovala spoločnosť.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi uviedol, že aj napriek vysokému zdaneniu a reguláciám im silná EBITDA umožňuje pokračovať v rozvojovej ceste určenej v stratégii 2030+. "V súlade s ňou sme uskutočnili úvodné investície do výroby ekologického vodíka a začali sme sa angažovať v odpadovom hospodárstve, ktoré je veľkým krokom k našim strategickým cieľom v obehovom hospodárstve," konštatoval.



Čistá EBITDA v divízii Upstreamu, ktorá sa zaoberá ťažbou ropy, vzrástla za 4. štvrťrok 2022 medziročne o osem percent na 492 miliónov USD. Regulovaný systém cien plynu v Chorvátsku a dodatočné poplatky v Maďarsku však mali na výsledky výrazný negatívny vplyv, ktorý je viditeľný v EBITDA za štvrtý kvartál.



Divízia Downstreamu zahŕňajúca rafinérie za štvrtý štvrťrok 2022 dosiahla zisk 384 miliónov USD a medziročne sa zvýšila o deväť percent, keďže klesajúci príspevok petrochémie bol kompenzovaný vyššou tvorbou EBITDA v rafinérskej časti. Pokles dopytu po motorových palivách v Maďarsku a na Slovensku pokračoval - v oboch prípadoch o 4 percentá v poslednom štvrťroku, pričom maďarský trh bol ovplyvnený aj obmedzenými podmienkami ponuky v dôsledku cenového stropu.



EBITDA divízie služieb zákazníkom, ktorá predstavuje najmä čerpacie stanice, sa v roku 2022 v porovnaní s výsledkom za rok 2021 znížila takmer o polovicu a dosiahla 320 miliónov USD v dôsledku regulácie cien palív v regióne strednej a východnej Európy. Vo štvrtom kvartáli roku 2022 zostala EBITDA pod tlakom a dosiahla 89 miliónov USD, čo je o 23 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, a to aj napriek tomu, že začiatkom decembra došlo k postupnému zrušeniu maďarského cenového stropu pre palivá.



Odhadovaný vplyv regulácie cien palív a neočakávaných dodatočných daní v regióne strednej a východnej Európy, ktorý je pre MOL kľúčový, na výsledok EBITDA predstavoval v roku 2022 viac ako 1,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0615 USD)