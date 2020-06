Skupina OPEC+ v máji znížila ťažbu ropy o 9,2 milióna barelov denne

Viedeň 17. júna (TASR) - Veľkí producenti ropy v máji výrazne obmedzili ťažbu v rámci koordinovanej snahy o podporu cien, ktoré sa pre koronakrízu prudko prepadli, ukázala v stredu zverejnená správa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Mesačná správa OPEC ukázala, že dohoda v rámci skupiny OPEC+ zafungovala a členské krajiny v máji znížili ťažbu celkovo takmer o desatinu. Členské štáty kartelu OPEC, ktorých sa dohoda o obmedzení produkcie týka, medzimesačne skresali ťažbu o 6,25 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Desať krajín mimo OPEC, ktoré sú súčasťou skupiny OPEC+, znížilo ťažbu o 2,95 milióna barelov denne. To znamená, že celková produkcia skupiny OPEC+ klesla o 9,2 milióna barelov denne.



Zároveň klesla produkcia v štátoch mimo skupinu OPEC+ v apríli celkovo o 2 milióny barelov denne a v máji o ďalších 0,8 milióna barelov denne.



Skupina OPEC+ sa v apríli dohodla na obmedzení produkcie od 1. mája celkovo o 9,7 milióna barelov denne s platnosťou do konca júna. Na ďalšom krízovom zasadnutí konanom tento mesiac sa ministri skupiny dohodli na predĺžení platnosti dohody do konca júla.



Najväčší podiel na májovom znížení ťažby v rámci OPEC mala Saudská Arábia, ktorá priškrtila svoju produkciu o 3,16 milióna barelov denne. Spojené arabské emiráty obmedzili ťažbu o 1,36 milióna barelov denne a Kuvajt o 921.000 barelov denne.



OPEC predpokladá, že globálny dopyt po rope sa tento rok zníži o 9,1 milióna barelov denne na v priemere 90,6 milióna barelov denne. Kartel ešte pred dvomi mesiacmi počítal s poklesom len o 6,9 milióna barelov denne.