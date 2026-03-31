Skupina Penta vlani zvýšila čistý zisk na rekordných 714 miliónov eur
Najväčším prispievateľom k zisku skupiny bol lekárenský reťazec Dr. Max, nasledovaný spoločnosťami Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima banka a Fortuna Entertainment Group.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Skupina Penta ukončila minulý rok s rekordným čistým ziskom 714 miliónov eur, čo je medziročné zvýšenie o takmer 15 %. Najväčším prispievateľom k zisku skupiny bol lekárenský reťazec Dr. Max, nasledovaný spoločnosťami Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima banka a Fortuna Entertainment Group. Slovenské nemocnice a polikliniky sa na celkovom zisku skupiny podieľali len 1,2 %, zdôraznila v utorok Penta.
„Posledné roky sa vyznačovali vysokou mierou nestability v podobe geopolitických výziev, ako sú vojna na Ukrajine a teraz aj konflikt na Blízkom východe. Napriek tomu naša investičná skupina v tomto období dosahovala nadpriemernú ekonomickú výkonnosť,“ uviedol riadiaci partner skupiny Penta Iain Child. Všetky kľúčové platformy podľa neho vykázali vynikajúcu výkonnosť a skupina zároveň zrealizovala viacero dôležitých akvizícií, najmä v rámci Penta Hospitals a Fortuny. Skupina takisto prostredníctvom Penta Real Estate vstúpila na londýnsky trh.
Sieť lekární Dr. Max sa zaradila medzi najväčšie lekárenské reťazce v Európe z hľadiska počtu prevádzok, pričom pod jeho značkou už funguje viac ako 3200 lekární. Skupina vlani zrýchlila expanziu v Srbsku a Taliansku. Dôležitým prevádzkovým míľnikom bolo aj dokončenie vertikálnej integrácie vo všetkých krajinách pôsobenia. Skupina tak na všetkých svojich trhoch zabezpečuje maloobchodné aj veľkoobchodné aktivity.
Do rozvoja Penta Hospitals, ako aj zdravotnej poisťovne Dôvera preinvestovala skupina viac ako 60 miliónov eur. Penta Hospitals rozšírila svoje portfólio v Českej republike akvizíciou skupiny Mediterra a dokončením akvizície skupiny SeneCura. V Poľsku zároveň vstúpila do segmentu starostlivosti o seniorov, kde si vybudovala pozíciu lídra na trhu s viac ako 1300 spravovanými lôžkami.
Fortuna Entertainment Group dosiahla v roku 2025 silné finančné výsledky a zároveň nadviazala na svoju akvizičnú stratégiu kúpou druhého najväčšieho hráča na trhu v Čiernej Hore.
K celkovej ziskovosti skupiny významne prispela Penta Real Estate. V segmente rezidenčného developmentu dokončila a odovzdala zákazníkom takmer 650 bytov, pričom zároveň posunula vpred desať projektov vo výstavbe v Českej republike, dva na Slovensku a tri v Spojenom kráľovstve.
Na konci roka 2025 Penta oznámila vstup na londýnsky realitný trh. Prostredníctvom spoločného podniku so spoločnosťou Ballymore plánuje v Londýne dodať viac ako 1000 nových bytových jednotiek v rámci troch atraktívnych rezidenčných projektov. Ku koncu roka 2025 vykázala skupina Penta Real Estate čisté aktíva vo výške 592,1 milióna eur, pričom celková hodnota jej aktív presiahla 2,1 miliardy eur.
Prima banka dosiahla v roku 2025 vynikajúce výsledky, ku ktorým prispel rast čistého úrokového výnosu podporený precenením hypotekárneho portfólia aj oživením hypotekárneho úverovania. Privatbanka zaznamenala v roku 2025 rekordný rok a prekonala obchodné ciele.
Portfólio mediálnych spoločností Penty v Českej republike a na Slovensku dosiahlo výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) vo výške viac ako 20 miliónov eur.
