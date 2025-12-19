< sekcia Ekonomika
Skupina Pepco ukončila tranformačný rok s vynikajúcimi výsledkami
Skupina, zároveň, prenastavila svoju obchodnú stratégiu a v priebehu fiškálneho roka 2025 otvorila 247 nových predajní.
Autor OTS
Bratislava 19. decembra (OTS) - Pepco Group N.V. („Pepco Group“ alebo „skupina“), významný celoeurópsky maloobchodný predajca so širokým sortimentom tovaru za zvýhodnené ceny, má za sebou rok transformácie, v ktorom dosiahol silné finančné výsledky. Skupina, zároveň, prenastavila svoju obchodnú stratégiu a v priebehu fiškálneho roka 2025 otvorila 247 nových predajní. Zefektívnila svoje portfólio a posilnila značku Pepco ako svoj hlavný motor rastu. Vytvorila tak silnejšiu platformu pre dlhodobé a udržateľné vytváranie hodnoty.
Počas roka skupina Pepco výrazne pokročila v zjednodušení svojho podnikania a v sústredení sa na strategické obchodné priority. Úspešný predaj spoločnosti Poundland v júni 2025 a úplný odchod z oblasti rýchloobrátkového tovaru v rámci značky Pepco predstavovali kľúčové míľniky, ktoré skupine umožnili sústrediť sa výlučne na oblečenie a tovar s vyššou maržou. Toto preorientovanie sa viedlo k jednoduchšej, agilnejšej a disciplinovanejšej organizácii, ktorá je lepšie pripravená využívať príležitosti rastu a efektívne reagovať na meniace sa potreby zákazníkov v celej Európe.
„Rok 2025 bol pre skupinu skutočným zlomom. Po tom, čo sme v marci načrtli náš nový strategický rámec, skupina pracovala výnimočným tempom a za krátky čas dosiahla významný pokrok. Rozhodnutie zamerať sa opäť na Pepco a výlučne na naše kľúčové kategórie odevov a rôzneho tovaru pre domácnosť potvrdili tieto silné výsledky,“ povedal Stephan Borchert, generálny riaditeľ skupiny Pepco.
Toto jasnejšie strategické zameranie sa prejavilo v silných finančných výsledkoch za fiškálny rok 2025. Tržby skupiny vzrástli o 8,7 % na 4,5 miliardy eur, čo bolo podporené návratom k pozitívnemu medziročnému rastu tržieb o 2,6 % a pokračujúcou expanziou siete predajní. Podkladový EBITDA (IFRS 16) vzrástol o 10,3 % na 865 miliónov eur, čo odzrkadľuje medziročné zlepšenie hrubej marže o 100 bázických bodov na 48,0 %, ktoré bolo dosiahnuté vďaka zvýšenej prevádzkovej efektívnosti a ukončeniu činnosti v kategóriách FMCG.
Základný čistý zisk vzrástol o 19,7 % na 219 miliónov eur, čo svedčí o zlepšení konverzie EBITDA, zatiaľ čo silná tvorba voľných peňažných tokov vo výške 334 miliónov eur ďalej posilnila bilanciu skupiny. V priebehu roka skupina Pepco úspešne refinancovala svoj dlh, predĺžila splatnosti a výrazne znížila priemerné úrokové náklady, čím zvýšila svoju finančnú flexibilitu a odolnosť.
Popri týchto výsledkoch skupina pokračovala v disciplinovanom rozširovaní siete predajní, keď vo fiškálnom roku 2025 otvorila 247 nových predajní a na konci roka mala v Európe celkom 4 359 predajní. Expanzia sa naďalej zameriavala na vysoko výnosné trhy v strednej a východnej Európe (CEE) a západnej Európe, ktoré spolu predstavujú hnacie motory rastu skupiny.
„Sme hrdí na silu a rozsah našej siete predajní v celej Európe. Pepco v súčasnosti prevádzkuje 155 predajní v Slovenskej republike, čo potvrdzuje význam tohto trhu pre skupinu a jeho dôležitú úlohu pri podpore dlhodobého rastu,“ uvádza Milan Drahoš, Head of Operations CZ a SK.
Stratégia skupiny Pepco je pevne zameraná na dlhodobé vytváranie hodnoty a podporujú ju investície do modernej, škálovateľnej prevádzkovej platformy. Počas fiškálneho roka 2025 skupina urýchlila digitálnu transformáciu a položila základy pre nové zákaznícky orientované riešenia vrátane novej webovej stránky, mobilnej aplikácie a vernostného programu, ktorých spustenie je naplánované na prvý štvrťrok 2026. Investície do dát, systémov a schopností dodávateľského reťazca zároveň zlepšujú rozhodovanie, prevádzkovú efektívnosť a celkovú zákaznícku skúsenosť.
Skupina Pepco investuje ročne viac ako 3 milióny eur do iniciatív v oblasti vzdelávania detí prostredníctvom programu Future at Heart. Viac ako 90 000 detí v spolupráci s viac ako 50 mimovládnymi organizáciami na všetkých svojich trhoch dostáva každý rok pomocnú ruku cez rôzne lokálne projekty.
Pepco Group zostáva aj naďalej presvedčená o svojej stratégii a vyhliadkach rastu v strednej a východnej Európe aj v západnej Európe. V fiškálnom roku 2026 si skupina kladie za cieľ otvoriť približne 250 nových predajní, z ktorých väčšina bude sústredená v regióne strednej a východnej Európy. Zároveň urýchli expanziu na vybraných trhoch západnej Európy, vrátane Pyrenejského polostrova a Talianska.
So zjednodušeným portfóliom, revitalizovaným vedením a rastúcou dôverou vo svoje vyhliadky zostáva skupina Pepco pevne odhodlaná stať sa jedným z najúspešnejších maloobchodných predajcov so širokým sortimentom v Európe. Využitím svojej veľkosti, cenovej vedúcej pozície a silnej ponuky pre zákazníkov sa skupina naďalej zameriava na premenu rastu na trvalú udržateľnú hodnotu.
Silné finančné výsledky vďaka disciplinovanej exekúcii
Budovanie dlhodobej hodnoty prostredníctvom ľudí, platformy a zodpovednosti
Dôvera v stratégiu a vyhliadky
