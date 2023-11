Skupina poradcov zhoršila prognózu pre nemeckú ekonomiku

Berlín 8. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika v tomto roku klesne o 0,4 % a v budúcom roku vzrastie len o relatívne miernych 0,7 %. Uviedla to v stredu skupina nezávislých ekonomických poradcov, ktorá tak zhoršila svoju predchádzajúcu prognózu. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Skupina expertov sa pripojila k ďalším prognostikom, ktorí revidovali výhľad najväčšej európskej ekonomiky smerom nadol. V marci pritom ešte očakávala, že sa Nemecko tesne vyhne recesii a jeho hrubý domáci produkt (HDP) sa v tomto roku zvýši o 0,2 % a v roku 2024 o 1,3 %.



Najnovšia predikcia skupiny expertov pre tento rok sa zhoduje s prognózou, ktorú zverejnila približne pred mesiacom vláda v Berlíne. Ale budúcoročná predpoveď je podstatne pochmúrnejšia ako rast HDP o 1,3 %, ktoré očakáva vláda.



Predsedníčka skupiny Monika Schnitzerová uviedla, že zotavovanie hospodárstva sa oneskoruje. Brzdí ho pokračujúca energetická kríza, pokles reálnych príjmov v dôsledku vysokej inflácie, ako aj zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk, ktoré tlmí investície. Situáciu komplikuje tiež ekonomická slabosť Číny a slabý celkový globálny dopyt, čo sťažuje ožívanie exportne orientovanej nemeckej ekonomiky.



Inflácia v Nemecku medzitým klesla na 3,8 % a je najnižšia od augusta 2021. Reálne príjmy ľudí by sa mali v budúcom roku zvýšiť, čo povedie k vyšším súkromným výdavkom a "opatrnému zotavovaniu ekonomiky", povedala Schnitzerová.



Okrem súčasných ekonomických protivetorov čelí však Nemecko aj ďalším, štrukturálnym problémom, ako je starnutie obyvateľstva, zaostávanie pri využívaní digitálnych technológií, nadmerná byrokracia, ktorá brzdí podnikanie, ako aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Experti varovali, že tieto štrukturálne problémy by mohli brzdiť ekonomiku po desaťročia. Upozornili, že ak vláda a firmy nezačnú konať, Nemecko bude v najbližších desaťročiach čeliť ďalším a úplne iným problémom



Poradná skupina vo svojej výročnej správe navrhla, aby vek odchodu do dôchodku v krajine, ktorý sa v súčasnosti postupne zvyšuje a v roku 2031 by mal dosiahnuť 67 rokov, v budúcnosti ďalej stúpal a zohľadnil čoraz vyššiu priemernú dĺžku života.



Experti nezverejnili konkrétne čísla, ale člen skupiny Martin Werding poukázal na možnosť zvýšiť vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov každých 10 rokov tak, aby v polovici storočia dosiahol 68 rokov.



Odporučili tiež viac stimulov pre ľudí, aby pracovali na plný úväzok, reformu imigračnej politiky, viac investícií a väčšiu otvorenosť voči novým technológiám, ako je umelá inteligencia.