Skupina PPF zaznamenala prvú stratu v histórii

Praha 20. mája (TASR) - Skupina PPF zosnulého Petra Kellnera vykázala v minulom roku stratu 291 miliónov eur. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahla čistý zisk 1,005 miliardy eur. Výsledok za minulý rok predstavuje prvú stratu v histórii PPF.



Výsledky výrazne ovplyvnila prvá polovica roka. Ako uviedol server e15.cz, PPF zaznamenala v 1. polroku minulého roka stratu 384 miliónov eur. Druhý polrok bol ziskový, stratu z 1. polroka však vykompenzovať nedokázal. Zisk predstavoval 93 miliónov eur.



Príčinou straty PPF je pandémia, ktorá tvrdo zasiahla finančnú časť najväčšej českej investičnej skupiny. V minulom roku spadol PPF Financial Holdings, ktorý zastrešuje finančný biznis celej skupiny, do astronomickej straty vo výške 555 miliónov eur. Nedarilo sa najmä skupine Home Credit, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery.



"Negatívne ekonomické prostredie spôsobené pandémiou sa sústredilo do odvetvia spotrebiteľského úverovania. V rámci finančnej divízie skupiny sa, naopak, výrazná odolnosť voči vonkajším šokom a súčasne schopnosť ďalšieho rastu prejavila v korporátnom aj retailovom bankovníctve," uviedla finančná riaditeľka PPF Kateřina Jirásková, ktorá je zároveň členkou novovytvoreného štvorčlenného riadiaceho výboru skupiny. Ten vytvorili po marcovej tragickej smrti zakladateľa a hlavného akcionára PPF Petra Kellnera.



PPF sa do straty prepadla prvýkrát za svoju 30-ročnú históriu. Podľa Jiráskovej je to potrebné hodnotiť v kontexte ziskov dosiahnutých v predchádzajúcich rokoch. "Celkový čistý zisk skupiny v rokoch 2011 až 2020 predstavoval 5,5 miliardy eur, zatiaľ čo hodnota aktív PPF za rovnaké obdobie vzrástla takmer trojnásobne na 39,7 miliardy eur," uviedla.