< sekcia Ekonomika
Skupina Raiffeisenbank International dosiahla zisk 209 miliónov eur
Objem úverov pre klientov vzrástol v prvých troch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o 3 % na 105 miliónov eur. Výhľad na celý rok 2026 zostáva z veľkej časti nezmenený.
Autor TASR
Viedeň 5. mája (TASR) - Rakúska banková skupina Raiffeisenbank International (RBI) dosiahla v prvom štvrťroku zisk vo výške 209 miliónov eur, čo predstavuje pokles zo sumy 260 miliónov eur vykázanej za rovnaké obdobie minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
RBI v utorok oznámila, že obchodné aktivity v Rusku ďalej obmedzovala a v bilancii za prvý štvrťrok nie sú zahrnuté. Výsledok podľa skupiny negatívne ovplyvnilo predčasné zaúčtovanie zvýšeného bankového odvodu. Prevádzkový zisk (bez Ruska) v sledovanom období vzrástol o 12 % na 760 miliónov eur. Základné výnosy vzrástli o 5 % na 1,596 miliardy eur, z toho čisté príjmy z úrokov tvorili 1,076 miliardy eur a čisté príjmy z poplatkov a provízií 520 miliónov eur. Prevádzkové náklady sa zvýšili na 986 miliónov eur zo sumy 850 miliónov eur.
Objem úverov pre klientov vzrástol v prvých troch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o 3 % na 105 miliónov eur. Výhľad na celý rok 2026 zostáva z veľkej časti nezmenený. Bez Ruska RBI počíta s čistými výnosmi z úrokov vo výške 4,4 miliardy eur a príjmami z poplatkov a provízií vo výške 2,1 miliardy.
RBI v utorok oznámila, že obchodné aktivity v Rusku ďalej obmedzovala a v bilancii za prvý štvrťrok nie sú zahrnuté. Výsledok podľa skupiny negatívne ovplyvnilo predčasné zaúčtovanie zvýšeného bankového odvodu. Prevádzkový zisk (bez Ruska) v sledovanom období vzrástol o 12 % na 760 miliónov eur. Základné výnosy vzrástli o 5 % na 1,596 miliardy eur, z toho čisté príjmy z úrokov tvorili 1,076 miliardy eur a čisté príjmy z poplatkov a provízií 520 miliónov eur. Prevádzkové náklady sa zvýšili na 986 miliónov eur zo sumy 850 miliónov eur.
Objem úverov pre klientov vzrástol v prvých troch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o 3 % na 105 miliónov eur. Výhľad na celý rok 2026 zostáva z veľkej časti nezmenený. Bez Ruska RBI počíta s čistými výnosmi z úrokov vo výške 4,4 miliardy eur a príjmami z poplatkov a provízií vo výške 2,1 miliardy.