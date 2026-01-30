< sekcia Ekonomika
Skupina RBI mimo Ruska dosiahla v roku 2025 zisk 1,44 miliardy eur
Rast úverov sa medziročne zvýšil o 6 %. Na konci roka dosiahol objem úverov pre zákazníkov 101,2 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň 30. januára (TASR) - Raiffeisen Bank International (RBI) v minulom roku zvýšila svoj zisk okrem aktivít v Rusku o 48 % na 1,44 miliardy eur. K rastu prispeli výrazne nižšie opravné položky k úverom v cudzej mene v Poľsku, ako aj silnejší rast úverov, oznámila spoločnosť v piatok. V Rusku rakúska banková skupina vykázala čistú stratu vo výške 86 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rast úverov sa medziročne zvýšil o 6 %. Na konci roka dosiahol objem úverov pre zákazníkov 101,2 miliardy eur. Čistý úrokový príjem vzrástol o jedno percento na 4,18 miliardy eur, zatiaľ čo čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 9 % na dve miliardy eur.
„Veľmi silné výsledky za rok 2025 opäť dokazujú ziskovosť RBI. Dosiahli sme vynikajúce výsledky na všetkých našich kľúčových trhoch,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Johann Strobl. Vzhľadom na tieto čísla má predstavenstvo v úmysle navrhnúť valnému zhromaždeniu začiatkom apríla dividendu vo výške 1,60 eura na akciu.
Rast úverov sa medziročne zvýšil o 6 %. Na konci roka dosiahol objem úverov pre zákazníkov 101,2 miliardy eur. Čistý úrokový príjem vzrástol o jedno percento na 4,18 miliardy eur, zatiaľ čo čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 9 % na dve miliardy eur.
„Veľmi silné výsledky za rok 2025 opäť dokazujú ziskovosť RBI. Dosiahli sme vynikajúce výsledky na všetkých našich kľúčových trhoch,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Johann Strobl. Vzhľadom na tieto čísla má predstavenstvo v úmysle navrhnúť valnému zhromaždeniu začiatkom apríla dividendu vo výške 1,60 eura na akciu.