Skupina Rheinmetall plánuje predať svoje civilné aktíva
Časť skupiny určená na predaj sa zaoberá najmä výrobou komponentov pre automobilový priemysel a energetiku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Nemecký koncern Rheinmetall plánuje predať svoje civilné aktíva a zamerať sa na obranný sektor. Skupina v stredu (17. 12.) večer oznámila, že bude rokovať s dvoma záujemcami a jej cieľom je podpísať zmluvu v prvom štvrťroku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Časť skupiny určená na predaj sa zaoberá najmä výrobou komponentov pre automobilový priemysel a energetiku. Rheinmetall ďalej oznámil, že divíziu Power Systems a pridružené aktíva bude po účtovnom oddelení od skupiny evidovať ako ukončené prevádzky. Spoločnosť preto upravila svoj hospodársky výhľad a teraz očakáva, že tržby z pokračujúcich činností, ktoré za minulý rok dosiahli 7,7 miliardy eur, tento rok vzrastú o 30 % až 35 %.
Generálny riaditeľ skupiny Armin Papperger uviedol, že prevádzková zisková marža by mala v tomto roku dosiahnuť 18,5 % až 19 %, čo je nárast oproti 18 % v minulom roku. Skupina predtým plánovala celkový rast tržieb o 25 % až 30 % a prevádzkovú maržu okolo 15,5 %.
