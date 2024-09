Skupina SHP Group spustila v Bosne a Hercegovine unikátnu prevádzku

Banja Luka 27. septembra (OTS) – Táto environmentálne dôležitá investícia dosiahla výšku 720 000 EUR a je dôkazom záväzku spoločnosti k udržateľnému rastu a ochrane životného prostredia." uviedol Richard Žigmund, generálny riaditeľ SHPG.Na otvorení prevádzky sa zúčastnil aj prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik, ktorého vláda tiež finančne podporila túto environmentálnu investíciu. Na stretnutí s vedením spoločnosti Celex v Banja Luke označil privatizáciu tradičného výrobcu papiera známeho vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie za príklad úspechu. Celex v roku 2001 privatizoval česko - slovenský holding ECO – INVESTMENT, a.s., ktorý dnes cez svoju dcérsku spoločnosť SHP Group a.s. kontroluje 100% spoločnosti SHP Celex d.d.Prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik uviedol, že SHP Group tu plánuje investovať približne 150 miliónov eur, čo bude jedna z najväčších investícií v regióne. „“ povedal Dodik, ktorý v Banja Luke uviedol do prevádzky čistiareň odpadových vôd spolu s prezidentom holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milanom Fiľom." uviedla prezident Dodik.Prezident tiež vyjadril potešenie, že obchodné plány spoločnosti zahŕňajú výstavbu energetického bloku na zabezpečenie plynulej prevádzky na ďalšie roky. Podotkol, že privatizácia závodu Celex bola úspešná, o čom svedčí aj to, že firma bez problémov funguje už 24 rokov, a to aj napriek rôznym výzvam, ekonomickým krízam, ba aj výraznému požiaru, ktorý ju pred časom postihol. „“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Skupina SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti celulózovo-papierenského priemyslu. Skupinu SHPG tvoria 3 obchodné pobočky a 4 výrobné závody, ktoré ročne vyrobia 176 tisíc ton polotovarov a hotových výrobkov. Je najväčším výrobcom produktov z hygienického papiera v strednej a východnej Európe s viac ako 1 300 zamestnancami. Výrobky predáva v 46 krajinách. SHP Group je členom holdingu ECO-INVESTMENT a.s.