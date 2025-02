Skupina Siemens Energy dosiahla solídny zisk v 1. štvrťroku

Mníchov 12. februára (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v stredu oznámil, že v 1. štvrťroku nového finančného roka 2024/2025 dosiahol solídny zisk aj napriek tomu, že jeho výsledky stále negatívne ovplyvňujú straty dcérskej spoločnosti Siemens Gamesa. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Skupina v stredu uviedla, že za tri mesiace do konca decembra 2024, čo je 1. štvrťrok jej nového finančného roka, dosiahla čistý zisk vo výške 252 miliónov eur, a to aj napriek strate výrobcu turbín Gamesa. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí jej predpovedali zisk 130 miliónov eur. K väčšiemu ako očakávanému zisku prispeli dobré výsledky ďalších troch divízií.



Tržby skupiny Siemens Energy v 1. štvrťroku vzrástli o 18,4 % na 8,9 miliardy eur. Spoločnosť Siemens Energy oznámila tiež rekordné nové objednávky v hodnote 131 miliárd eur, a to vďaka silnému dopytu po jej energetických zariadeniach, od plynových a veterných turbín až po konvertory energie a elektrolyzéry.



Objednávky spoločnosti Siemens Energy podporuje globálna snaha o dekarbonizáciu výroby energie, ako aj prudký rast dopytu po elektrine na zásobovanie dátových centier potrebných na napájanie umelej inteligencie.



"Náš silný 1. štvrťrok odzrkadľuje trhové príležitosti vyplývajúce z rastúceho dopytu po elektrine," povedal generálny riaditeľ Christian Bruch. Objednávky v USA, kde Siemens Energy generuje pätinu svojich tržieb, vzrástli v 1. štvrťroku o 62 % na 3,9 miliardy eur.