Skupina štátov USA napadla na súde Trumpove nové clá
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Skupina štátov USA napadla nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Koalícia 24 štátov na čele s Oregonom, Arizonou, Kaliforniou a New Yorkom podala na medzinárodnom obchodnom súde v New Yorku žalobu s cieľom zastaviť protiústavné clá, oznámila vo štvrtok (5. 3.) generálna prokuratúra štátu Oregon. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.
Najvyšší súd USA nedávno zrušil veľkú časť ciel, ktoré uvalil Trump na mnohé krajiny. Súd konštatoval, že Trump, ktorý sa odvolával na zákon o krízových ekonomických opatreniach, prekročil svoje právomoci. Washington v reakcii na rozhodnutie súdu od minulého týždňa uplatňuje 10-percentné clo na dovoz z väčšiny krajín sveta, tentokrát na základe iného zákona. Trump už oznámil zámer zvýšiť clo na 15 %.
„Namiesto toho, aby sa staral o to, ako vrátiť Američanom stovky miliárd dolárov, poveril svojich právnikov, aby hľadali právne cesty na presadenie jeho neúspešnej ekonomickej agendy,“ uviedol Dan Rayfield, generálny prokurátor štátu Oregon.
