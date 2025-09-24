< sekcia Ekonomika
Skupina Stellantis pozastaví výrobu v šiestich európskych závodoch
Stellantis vo Francúzsku potvrdil, že závod neďaleko Paríža zatvorí na dva týždne.
Autor TASR
Paríž 24. septembra (TASR) - Automobilka Stellantis z dôvodu klesajúcich predajov pozastavuje výrobu v šiestich európskych závodoch. Dotknuté prevádzky sa nachádzajú vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Poľsku a Španielsku, napísal v utorok (23. 9.) francúzsky denník Les Echos. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.
Stellantis vo Francúzsku potvrdil, že závod neďaleko Paríža zatvorí na dva týždne. Hovorca skupiny v Taliansku oznámil, že výroba Fiatu Panda pri Neapole bude pozastavená jeden týždeň. V juhopoľskom meste Tychy sa má v októbri produkcia podľa informácií agentúry AFP zastaviť na deväť dní. Podľa denníka Les Echos medzi ďalšie postihnuté závody patrí nemecký Eisenach, kde sa očakáva zastavenie výroby na päť dní, ako aj španielske závody v Zaragoze a Madride, kde by sa mala výroba prerušiť na sedem, respektíve 14 dní.
Skupina Stellantis, ktorá vlastní značky ako Peugeot, Opel, Fiat a Chrysler, vykázala za prvý polrok tohto roka čistú stratu viac než dve miliardy eur po tom, ako tržby klesli o viac ako 13 %. Výsledky výrazne ovplyvnili americké dovozné clá, ktoré v prvých šiestich mesiacoch stáli spoločnosť stovky miliónov eur.
Stellantis vo Francúzsku potvrdil, že závod neďaleko Paríža zatvorí na dva týždne. Hovorca skupiny v Taliansku oznámil, že výroba Fiatu Panda pri Neapole bude pozastavená jeden týždeň. V juhopoľskom meste Tychy sa má v októbri produkcia podľa informácií agentúry AFP zastaviť na deväť dní. Podľa denníka Les Echos medzi ďalšie postihnuté závody patrí nemecký Eisenach, kde sa očakáva zastavenie výroby na päť dní, ako aj španielske závody v Zaragoze a Madride, kde by sa mala výroba prerušiť na sedem, respektíve 14 dní.
Skupina Stellantis, ktorá vlastní značky ako Peugeot, Opel, Fiat a Chrysler, vykázala za prvý polrok tohto roka čistú stratu viac než dve miliardy eur po tom, ako tržby klesli o viac ako 13 %. Výsledky výrazne ovplyvnili americké dovozné clá, ktoré v prvých šiestich mesiacoch stáli spoločnosť stovky miliónov eur.