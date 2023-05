Skupina Stellantis varuje pred hrozbou zatvorenia tovární v Británii

Londýn 17. mája (TASR) - Automobilka Stellantis varovala britskú vládu, že pokiaľ nedosiahne zmeny v dohode o brexite, bude možno prinútená zatvoriť svoje továrne v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť uviedla, že ohrozená je výroba elektrických áut, keďže ich vývoz do EÚ by vzhľadom na nové pravidlá o pôvode komponentov mohol čeliť clu vo výške 10 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu bbc.com.



Ak sa náklady na výrobu elektromobilov v Spojenom kráľovstve stanú nekonkurencieschopnými a neudržateľnými, prevádzky budú zatvorené, uviedla jedna z najväčších automobilových skupín na svete. Majiteľ značiek Vauxhall, Peugeot, Citroën a Fiat vyzval britskú vládu, aby sa s EÚ dohodla na zachovaní súčasných obchodných pravidiel až do roku 2027. Žiada tiež prehodnotenie režimu týkajúceho sa výroby dielov v Srbsku a Maroku.



Od budúceho roka by 45 % hodnoty elektrických áut malo mať pôvod v Británii alebo EÚ, aby sa na ne vzťahoval obchod bez ciel. V roku 2027 sa má tento podiel zvýšiť na 65 %.



Spoločnosť uviedla, že tieto podmienky v súčasnosti nedokáže splniť vzhľadom na prudký nárast cien surovín a energií. Vládu varovala, že ak sa jej nepodarí dosiahnuť dohodu o zachovaní súčasných pravidiel až do roku 2027, bude vývoz jej vozidiel od budúceho roka podliehať 10-percentnému clu. To by podľa automobilky znamenalo, že Spojené kráľovstvo by stratilo konkurencieschopnosť voči krajinám ako Japonsko a Južná Kórea.



Obchodné pravidlá týkajúce sa elektromobilov boli jednou z úplne posledných otázok, ktoré sa vyriešili v rámci rokovaní o brexite medzi vtedajším britským premiérom Borisom Johnsonom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou v roku 2020.