Skupina Stellantis vykázala za rok 2025 stratu vo výške 22,3 mld. eur
Stellantis už začiatkom februára varoval, že bude musieť odpísať značné sumy, keďže ústup od podpory elektromobility v USA spôsobí oslabenie dopytu na jej kľúčovom trhu.
Autor TASR
Amsterdam 26. februára (TASR) - Automobilová skupina Stellantis utrpela v minulom roku hlbokú stratu v dôsledku odpisov súvisiacich so zmenou stratégie v oblasti elektromobility. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Strata za rok 2025 dosiahla 22,3 miliardy eur, oznámila skupina vo štvrtok. Stellantis už začiatkom februára varoval, že bude musieť odpísať značné sumy, keďže ústup od podpory elektromobility v USA spôsobí oslabenie dopytu na jej kľúčovom trhu. Zníženie hodnoty za celý minulý rok predstavuje 25,4 miliardy eur. Stellantis teraz ukončuje výrobu elektrických modelov a rozširuje ponuku vozidiel so spaľovacími motormi a hybridnými pohonnými jednotkami, čo si vyžaduje reštrukturalizáciu výrobných a dodávateľských reťazcov.
Administratíva prezidenta Donalda Trump minulý rok zrušila dotácie na kúpu elektromobilov a výrazne uvoľnila emisné limity v automobilovej doprave. Rozsiahle odpisy následne oznámili aj americkí automobiloví giganti ako General Motors a Ford, ktorí rovnako ako ich európski konkurenti vsádzali na prechod na elektromobilitu.
