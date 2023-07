Švajčiarski investori žiadajú odškodnenie pre akcionárov Credit Suisse

Zürich 17. júla (TASR) - Združenie švajčiarskych investorov plánuje podať žalobu, v ktorej bude žiadať odškodnenie pre bývalých akcionárov banky Credit Suisse. Ide o najnovšie právne kroky v súvislosti s núdzovým prevzatím problematickej banky jej konkurentom UBS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vzhľadom na veľký počet dopytov sa Švajčiarska asociácia na ochranu investorov (SASV) rozhodla koordinovať žalobu podľa článku 105 zákona o fúziách," uviedla skupina vo vyhlásení.



"Cieľom je získať pre akcionárov Credit Suisse peňažné odškodnenie zodpovedajúce rozdielu medzi cenou akcií stanovenou zmluvou o fúzii a cenou akcií určenou súdom," dodala asociácia. UBS to odmietla komentovať.



V rámci dohody z minulého mesiaca bola akcionárom Credit Suisse ponúknutá jedna akcia UBS za 22,48 akcie Credit Suisse, čo ohodnotilo problematickú banku na 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,11 miliardy eur).



Na porovnanie, v posledný obchodný deň pred oznámením transakcie v marci 2023 bola trhová hodnota banky približne 7 miliárd CHF.



Separátnu skupinovú žalobu podala minulý mesiac švajčiarska právnická spoločnosť LegalPass, ktorá sa snaží získať tiež vyššiu výplatu pre akcionárov.



Stovky žiadostí o kompenzácie podali aj držitelia dlhopisov AT1 Credit Suisse, ktoré boli všetky odpísané a dosiahli nulovú hodnotu.



Držitelia dlhopisov AT1 obvinili zároveň bývalých manažérov švajčiarskej banky vrátane troch bývalých generálnych riaditeľov zo zodpovednosti za pád Credit Suisse.



Asociácia SASV uviedla, že akcionári majú čas do 4. augusta, aby sa pripojili k žalobe, ktorá musí byť podaná do 14. augusta podľa švajčiarskeho zákona o fúziách.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (8,91 miliardy eur), aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Banku nakoniec po dohode s vládou prevzala UBS.



(1 EUR = 0,9649 CHF; 1 EUR = 1,1221 USD)